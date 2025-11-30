Kirgizisztán új parlamentet választ

Mintegy 4,3 millió választópolgár jogosult szavazni. A választásokat előrehozták, hivatalosan azért, hogy ne ütközzenek a 2027 elejére tervezett elnökválasztásokkal. Mintegy 90 parlamenti képviselőt választanak meg.

A választási rendszer nemrégiben végrehajtott reformja nyomán a jelöltek mostantól csak közvetlen jelöltként indulhatnak, ami azt jelenti, hogy a politikai pártok valószínűleg csekély szerepet fognak játszani.

A szavazóhelyiségek reggel nyolc és este nyolc óra között fogadják a voksolókat. Az első eredmények a szavazás befejezése után röviddel ismertté válhatnak. Kirgizisztán lakossága mintegy hétmillió fő. A jelenlegi parlamentet 2021-ben választották meg egy súlyos politikai válságot követően, amely erőszakos összecsapásokhoz, és az akkori elnök, Szooronbaj Dzsejenbekov lemondásához is vezetett – írta az MTI.

Polls are under way in Kyrgyzstan’s snap parliamentary election, in which allies of President Sadyr Japarov are expected to win a resounding victory https://t.co/ZaxdwjuTrs pic.twitter.com/kW6OnVWBEV — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 30, 2025

Borítókép: Parlament épületet Kirgizisztánban (Fotó: AFP)