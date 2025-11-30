Kirgizisztán új parlamentet választ

Mintegy 4,3 millió választópolgár jogosult szavazni. A választásokat előrehozták, hivatalosan azért, hogy ne ütközzenek a 2027 elejére tervezett elnökválasztásokkal. Mintegy 90 parlamenti képviselőt választanak meg.
A választási rendszer nemrégiben végrehajtott reformja nyomán a jelöltek mostantól csak közvetlen jelöltként indulhatnak, ami azt jelenti, hogy a politikai pártok valószínűleg csekély szerepet fognak játszani.
A szavazóhelyiségek reggel nyolc és este nyolc óra között fogadják a voksolókat. Az első eredmények a szavazás befejezése után röviddel ismertté válhatnak. Kirgizisztán lakossága mintegy hétmillió fő. A jelenlegi parlamentet 2021-ben választották meg egy súlyos politikai válságot követően, amely erőszakos összecsapásokhoz, és az akkori elnök, Szooronbaj Dzsejenbekov lemondásához is vezetett – írta az MTI.
Borítókép: Parlament épületet Kirgizisztánban (Fotó: AFP)
