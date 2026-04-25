Macron tisztázta a félreértést, szerinte minden egyértelmű

Az EU kölcsönös segítségnyújtási cikkelye egyértelmű – szögezte le Emmanuel Macron francia elnök szombaton Athénban, miután az unió állam- és kormányfői ciprusi informális csúcstalálkozójukon arra kérték az Európai Bizottságot, hogy készítsen egy részletes ütemtervet arról: miként tudna működni ez a rendelkezés a gyakorlatban, miután kétségek merültek fel az Egyesült Államoknak a NATO iránti elkötelezettségével kapcsolatban.

2026. 04. 25. 20:10
Macron és Micotákisz Athénban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerintem a NATO-nak és az Egyesült Államoknak elégedettnek kell lennie azzal, hogy Európa komolyan veszi a stratégiai autonómiát és többet fektet a védelembe. Ezzel erősítjük a NATO európai pillérét

– mutatott rá a görög kormányfő. Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője pénteken Cipruson kijelentette az állam- és kormányfőknek, hogy az Európai Bizottság kézzelfoghatóvá fogja tenni ezt a cikkelyt, erre különböző forgatókönyveket dolgoz ki.

Görögország és Franciaország szombaton további öt évvel meghosszabbította stratégiai együttműködési megállapodásukat, és vállalták, hogy szorosabban együttműködnek a védelem területén. A 2021-ben először megkötött stratégiai együttműködés az újabb ötéves időszak lejárta után állandóvá válik. A megállapodás kölcsönös védelmi záradékot is tartalmaz arra az esetre, ha bármelyik országot támadás érné. A két vezető szavai szerint ez része annak az erőfeszítésnek, amely egy katonai és külpolitikai szempontból függetlenebb Európai Unió felé vezet. 

Az a célunk, hogy inspiráljuk Európa többi részét is

– mondta Macron. A francia államfő a görög televíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy Franciaország Athén mellett állna egy esetleges fenyegetés esetén, például Törökország részéről. Görögország és Törökország között a Földközi-tenger keleti részének földgázkészletei miatt 2020 nyarán majdnem katonai konfliktus alakult ki. Athén azóta 24 Rafale harci repülőgépet és négy fregattot vásárolt Franciaországtól.

Borítókép: Macron és Micotákisz Athénban (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
idezojelekleendő miniszterelnök

A leendő miniszterelnök…

Bayer Zsolt avatarja

… következetes és mindig igazat mond.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
