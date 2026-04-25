Macron tisztázta a félreértést, szerinte minden egyértelmű

Görögország és Franciaország szombaton további öt évvel meghosszabbította stratégiai együttműködési megállapodásukat, és vállalták, hogy szorosabban együttműködnek a védelem területén. A 2021-ben először megkötött stratégiai együttműködés az újabb ötéves időszak lejárta után állandóvá válik. A megállapodás kölcsönös védelmi záradékot is tartalmaz arra az esetre, ha bármelyik országot támadás érné. A két vezető szavai szerint ez része annak az erőfeszítésnek, amely egy katonai és külpolitikai szempontból függetlenebb Európai Unió felé vezet.