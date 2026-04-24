Uniós milliárdok Ukrajnának: a döntés után jött a kijózanodás

Az EU-nak ugyanis egyszerre kell több fronton is helytállnia: Ukrajna csatlakozásának előkészítése, a közös védelem megerősítése, a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásainak kezelése, valamint a következő hétéves, mintegy 1800 milliárd eurós költségvetés elfogadása is napirenden van.

Ukrajna ügye megosztó

Míg korábban Brüsszelből egyértelműen azt üzenték, hogy az ukrán uniós csatlakozás 2027-es céldátuma irreális, egyre több jel utal arra, hogy az uniós vezetés felgyorsítaná a folyamatot. Az uniós bővítési biztos a tárgyalások előmozdítását sürgeti.

A hangnemváltás mögött nem csupán szakpolitikai szempontok állhatnak, az uniós döntéshozatal politikai környezete is megváltozott. Az egyik kulcstényező Magyarország helyzete lehet, ahol a korábbi, bővítéssel kapcsolatban kritikusabb kormány helyét egy várhatóan integrációpártibb vezetés veheti át.

Európai Unió: Orbán Viktor nélkül sincs egység

A korábbi hónapokban a döntéshozatalt jelentősen hátráltatta a magyar és a szlovák vétó, ám ezek most lekerültek az asztalról, így megszülethetett a megállapodás Ukrajna finanszírozásáról. Emellett az EU újabb, immár huszadik szankciós csomagját is jóváhagyta Oroszországgal szemben.

A háttérben azonban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a korábbi „egység” sokszor inkább csak látszat volt.

Amíg egyes vezetők gyorsítanák Ukrajna uniós csatlakozását, mások ezt teljesen irreálisnak tartják a közeljövőben. Többen arra emlékeztettek, hogy még a viszonylag gyors csatlakozási folyamatok is éveket vesznek igénybe.

Egyes vélemények szerint az eddigi viták során könnyű volt egyetlen szereplőre hárítani a felelősséget, most azonban nyilvánvalóvá válik: a megosztottság mélyebb.

Védelem: sok beszéd, kevés előrelépés

A csúcstalálkozó egyik fontos témája az EU közös védelme volt, különösen az úgynevezett kölcsönös védelmi klauzula gyakorlati alkalmazása. Ez kimondja, hogy egy tagállamot érő támadás esetén a többiek segítséget nyújtanak.