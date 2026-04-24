Európai UnióvédelemUkrajnacsatlakozáscsúcs

Uniós milliárdok Ukrajnának: a döntés után jött a kijózanodás

Látványos sikerpropagandával indult, de gyors kijózanodásba torkollott az uniós vezetők kétnapos ciprusi találkozója. Bár a délután még azzal telt, hogy Brüsszel véglegesen rábólintott a kilencvenmilliárd eurós, Ukrajnának szánt hitelcsomagra, az esti egyeztetések már arról szóltak, milyen súlyos és egyre sokasodó problémákkal kell szembenéznie az Európai Uniónak a közeljövőben. Kiderült, Orbán Viktor nélkül sincs egység.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 8:56
A ciprusi uniós csúcs résztvevői Fotó: Jewel Samad Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az EU-nak ugyanis egyszerre kell több fronton is helytállnia: Ukrajna csatlakozásának előkészítése, a közös védelem megerősítése, a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásainak kezelése, valamint a következő hétéves, mintegy 1800 milliárd eurós költségvetés elfogadása is napirenden van.

 

Ukrajna ügye megosztó

Míg korábban Brüsszelből egyértelműen azt üzenték, hogy az ukrán uniós csatlakozás 2027-es céldátuma irreális, egyre több jel utal arra, hogy az uniós vezetés felgyorsítaná a folyamatot. Az uniós bővítési biztos a tárgyalások előmozdítását sürgeti.

Marta Kos, az EU bővítési biztosa. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

A hangnemváltás mögött nem csupán szakpolitikai szempontok állhatnak, az uniós döntéshozatal politikai környezete is megváltozott. Az egyik kulcstényező Magyarország helyzete lehet, ahol a korábbi, bővítéssel kapcsolatban kritikusabb kormány helyét egy várhatóan integrációpártibb vezetés veheti át.

 

Európai Unió: Orbán Viktor nélkül sincs egység

A korábbi hónapokban a döntéshozatalt jelentősen hátráltatta a magyar és a szlovák vétó, ám ezek most lekerültek az asztalról, így megszülethetett a megállapodás Ukrajna finanszírozásáról. Emellett az EU újabb, immár huszadik szankciós csomagját is jóváhagyta Oroszországgal szemben.

A háttérben azonban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a korábbi „egység” sokszor inkább csak látszat volt. 

Amíg egyes vezetők gyorsítanák Ukrajna uniós csatlakozását, mások ezt teljesen irreálisnak tartják a közeljövőben. Többen arra emlékeztettek, hogy még a viszonylag gyors csatlakozási folyamatok is éveket vesznek igénybe.

Egyes vélemények szerint az eddigi viták során könnyű volt egyetlen szereplőre hárítani a felelősséget, most azonban nyilvánvalóvá válik: a megosztottság mélyebb.

 

Védelem: sok beszéd, kevés előrelépés

A csúcstalálkozó egyik fontos témája az EU közös védelme volt, különösen az úgynevezett kölcsönös védelmi klauzula gyakorlati alkalmazása. Ez kimondja, hogy egy tagállamot érő támadás esetén a többiek segítséget nyújtanak.

Bár felmerült egy konkrét működési terv kidolgozása, a vita végül háttérbe szorult, és a vezetők inkább geopolitikai kérdésekkel és az energiaárakkal foglalkoztak. Egyelőre tehát nincs áttörés abban, hogyan válhatna valóban működőképessé ez a mechanizmus.

Emmanuel Macron francia elnök  Volodimir Zelenszkijjel beszélget az Európai Tanács informális ülését megelőző munkavacsorán Ajía Nápában 2026. április 23-án. Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Nem Európa háborúja?

A közel-keleti konfliktus kapcsán is megosztottak a tagállamok. Bár egyes vezetők szerint Európa nélkül nem lehet tartós megoldást találni, sok ország óvatos, és nem kíván mélyebben belefolyni a válságba.

A háttérben az a hozzáállás is megjelenik, hogy ez nem az EU közvetlen háborúja, így a szerepvállalás inkább korlátozott marad. A megbeszélések főként már meglévő katonai erők átcsoportosítására korlátozódtak.

 

Nehéz hónapok jönnek

A csúcstalálkozó első fele inkább a problémák feltérképezéséről szólt, mint a megoldásokról. Bár most még nem kellett konkrét, közös döntéseket aláírni, a következő időszakban ez elkerülhetetlenné válik. Egyre többen figyelmeztetnek: még ha bizonyos akadályok el is tűnnek, az EU döntéshozatala nem lesz feltétlenül gördülékenyebb. A belső viták és az eltérő érdekek továbbra is komoly kihívást jelentenek.

 

Borítókép: A ciprusi uniós csúcs résztvevői (Fotó: AFP/Jewel Samad) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lázár Emese
idezojelektisza párt

Oszd meg és…?

Lázár Emese avatarja

A „mindenkihez” intézett felszólítások mögött miért az „oszd meg és uralkodj” logikája húzódik meg?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu