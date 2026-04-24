Zelenszkij pénzt kapott, de az EU-tagság gyorsítása nem halad

A csúcstalálkozó az első alkalom, hogy az EU állam- és kormányfői összegyűlnek azóta, hogy Orbán Viktor kormányát a hónap elején parlamenti választáson legyőzték.

A találkozót megelőzően az uniós nagykövetek ideiglenesen megállapodtak az Oroszország elleni 20. szankciós csomagról, valamint egy 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt támogatási csomagról, amelyeket Budapest február óta blokkolt.

A diplomaták arra számítottak, hogy mindkét intézkedést csütörtök délután hivatalosan is jóváhagyják. Orbán távolléte – aki nem vesz részt a csúcson, és várhatóan már májusban távozik hivatalából – optimizmust keltett Brüsszelben.

„Kitisztult a levegő. A vezetőknek nem kell a 90 milliárd eurós hitelről beszélniük, és nem kell a 20. szankciós csomagról vitázniuk. Ehelyett valóban arról egyeztethetnek, mi legyen a következő lépés” – mondta egy uniós diplomata az Euractivnak.

A remények ellenére azonban továbbra is vannak nyitott kérdések, különösen Ukrajna jövőbeli uniós tagságával kapcsolatban. A legtöbb tagállam nem támogatja Zelenszkij gyorsított csatlakozási elképzelését, és ragaszkodik ahhoz, hogy a bővítés szigorúan érdemalapú folyamat maradjon.

„Végső soron a bővítésnek érdemalapúnak kell maradnia, mert ez az erős unió alapja. Olyan feltételeket szeretnénk teremteni, amelyek lehetővé teszik, hogy Ukrajna a lehető legrövidebb idő alatt teljesítse ezt a folyamatot, de nincsenek kerülőutak” – mondta egy másik diplomata.