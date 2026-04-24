Ukrajna EU-csatlakozásaEU-csúcsCiprusZelenszkij

Zelenszkij pénzt kapott, de az EU-tagság gyorsítása nem halad

Volodimir Zelenszkij egy szovjet időkből származó vezetékrendszer helyreállításával próbált új lendületet adni Ukrajna uniós törekvéseinek, és további támogatást szerezni Brüsszeltől. Bár a pénzügyi segítség és az újabb szankciók ügye előrelépett, az EU-tagság felgyorsítása egyelőre nem kap támogatást a tagállamok többségétől.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 3:04
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A csúcstalálkozó az első alkalom, hogy az EU állam- és kormányfői összegyűlnek azóta, hogy Orbán Viktor kormányát a hónap elején parlamenti választáson legyőzték. 

A találkozót megelőzően az uniós nagykövetek ideiglenesen megállapodtak az Oroszország elleni 20. szankciós csomagról, valamint egy 90 milliárd eurós, Ukrajnának szánt támogatási csomagról, amelyeket Budapest február óta blokkolt.

A diplomaták arra számítottak, hogy mindkét intézkedést csütörtök délután hivatalosan is jóváhagyják. Orbán távolléte – aki nem vesz részt a csúcson, és várhatóan már májusban távozik hivatalából – optimizmust keltett Brüsszelben.

„Kitisztult a levegő. A vezetőknek nem kell a 90 milliárd eurós hitelről beszélniük, és nem kell a 20. szankciós csomagról vitázniuk. Ehelyett valóban arról egyeztethetnek, mi legyen a következő lépés” – mondta egy uniós diplomata az Euractivnak.

A remények ellenére azonban továbbra is vannak nyitott kérdések, különösen Ukrajna jövőbeli uniós tagságával kapcsolatban. A legtöbb tagállam nem támogatja Zelenszkij gyorsított csatlakozási elképzelését, és ragaszkodik ahhoz, hogy a bővítés szigorúan érdemalapú folyamat maradjon.

„Végső soron a bővítésnek érdemalapúnak kell maradnia, mert ez az erős unió alapja. Olyan feltételeket szeretnénk teremteni, amelyek lehetővé teszik, hogy Ukrajna a lehető legrövidebb idő alatt teljesítse ezt a folyamatot, de nincsenek kerülőutak” – mondta egy másik diplomata.

A bővítés hivatalosan nem szerepel a csúcstalálkozó napirendjén.

Marta Kos szerdán azt mondta, hogy Ukrajna első tárgyalási fejezetének megnyitása akkor várható, amikor lezárul a magyar kormányzati átmenet, akár Ciprus soros uniós elnöksége alatt, amely június végéig tart.

Korábban Ursula von der Leyen óvatosságra intett azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna 2027-ig csatlakozhat az EU-hoz.

Orbán Viktor széke üres marad a csúcson, de az Ukrajna csatlakozásának előmozdításáról szóló érdemi tárgyalások várhatóan csak utódja, Magyar Péter hivatalba lépése után kezdődhetnek meg. Ő már kizárta a gyorsított eljárás lehetőségét.

„Reméljük, hogy beleegyezik az első tárgyalási szakasz megnyitásába” – mondta egy harmadik diplomata, hozzátéve, hogy ez legalább megnyithatná az utat a további előrelépés előtt.

Márciusban az uniós nagykövetek informális egyeztetésen tárgyalták az Európai Bizottság bővítési reformokra vonatkozó elképzeléseit, ami rávilágított arra, hogy a tagállamok nem támogatják Ukrajna csatlakozásának felgyorsítását.

A kormányok nem mutattak nyitottságot olyan javaslatokra, mint a korai csatlakozás teljes szavazati jog nélkül, vagy a belépés a korrupció elleni küzdelem és a jogállamiság terén szükséges jelentős reformok végrehajtása előtt.

Az Európai Unió véglegesen jóváhagyta a kilencvenmilliárd eurós hitelcsomagot Ukrajna számára, miután megszűnt a korábbi patthelyzet – közölte az uniós soros elnökséget betöltő Ciprus.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a fiatalokról (2. rész)

Bayer Zsolt avatarja

Most a díszlet úgy van átrendezve, hogy a veszély itt van, de ők nem látják. Az ellenállás iránya: Pink Floyd, Tolsztoj, Kosztolányi, Cs. Szabó.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
