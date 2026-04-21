Mégsem sztrájkolnak az olasz fuvarozók

Tragikus baleset miatt ideiglenesen felfüggesztették az olaszországi fuvarozók országos sztrájkját. A munkabeszüntetés első napján, az A1-es autópályán, Caserta közelében halálra gázoltak egy sztrájkoló kamionsofőrt, aki a demonstráció egyik szervezője volt. A szakszervezetek a baleset hírére azonnal bejelentették a sztrájk felfüggesztését, mondván, hogy a gyász és a megdöbbenés közepette nem tartható fenn a demonstráció méltósága.

Ezzel párhuzamosan az autópályákon kialakult torlódások és blokádok fokozatosan feloldódtak.

Matteo Salvini közlekedési miniszter a részvétét fejezte ki, és hangsúlyozta, hogy a tragédia után még sürgetőbbé vált a párbeszéd a fuvarozók és a kormány között az üzemanyagárak kérdésében.

A közúti árufuvarozók leállását összesen öt napra tervezték, vasárnap éjféltől kezdődően egészen április 24-ig. Az üzemanyagárak emelkedése példátlan súlyosságú válságot robbantott ki. Az intézmények és az illetékes minisztérium teljes mértékben közönyösek maradtak a probléma iránt – panaszolta a fuvarozók szakszervezetének főtitkára. Hozzáfűzte, sajnálatos, hogy a közszolgáltatási sztrájkbizottság több alkalommal is akadályokat próbált gördíteni a tartozásoktól megfojtott és a csőd fele sodródó vállalkozói réteg elé. A leállást szervezők csak átmenetileg függesztették fel a munkabeszüntetést, és jelezték, hogy várhatóan az elkövetkező hetekben újraindítják az országos demonstrációt. Véleményük szerint a drasztikusan megemelkedett üzemanyagárak miatt az egész szektort a teljes összeomlás fenyegeti.

