OlaszországMatteo Salvinisztrájk

Mégsem sztrájkolnak az olasz fuvarozók

A szállítmányozók április 20-val kezdődően hirdettek hatnapos munkabeszüntetést. A megemelkedett üzemanyagárak ellen tiltakoztak, és a kormány azonnali beavatkozását sürgették Olaszországban. A fuvarozók most feloldották a blokádokat egy tragikus haláleset miatt, de várhatóan új időpontot jelölnek majd ki a tiltakozásoknak.

Jánosi Dalma (Róma)
2026. 04. 21. 22:20
Illusztráció Fotó: ANDREA CARRUBBA Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tragikus baleset miatt ideiglenesen felfüggesztették az olaszországi fuvarozók országos sztrájkját. A munkabeszüntetés első napján, az A1-es autópályán, Caserta közelében halálra gázoltak egy sztrájkoló kamionsofőrt, aki a demonstráció egyik szervezője volt. A szakszervezetek a baleset hírére azonnal bejelentették a sztrájk felfüggesztését, mondván, hogy a gyász és a megdöbbenés közepette nem tartható fenn a demonstráció méltósága. 

Matteo Salvini közlekedési miniszter a részvétét fejezte ki az Olaszországban elhunyt fuvarozó miatt. Fotó: AFP

Ezzel párhuzamosan az autópályákon kialakult torlódások és blokádok fokozatosan feloldódtak. 

Matteo Salvini közlekedési miniszter a részvétét fejezte ki, és hangsúlyozta, hogy a tragédia után még sürgetőbbé vált a párbeszéd a fuvarozók és a kormány között az üzemanyagárak kérdésében. 

A közúti árufuvarozók leállását összesen öt napra tervezték, vasárnap éjféltől kezdődően egészen április 24-ig. Az üzemanyagárak emelkedése példátlan súlyosságú válságot robbantott ki.  Az intézmények és az illetékes minisztérium teljes mértékben közönyösek maradtak a probléma iránt – panaszolta a fuvarozók szakszervezetének főtitkára. Hozzáfűzte, sajnálatos, hogy a közszolgáltatási sztrájkbizottság több alkalommal is akadályokat próbált gördíteni a tartozásoktól megfojtott és a csőd fele sodródó vállalkozói réteg elé. A leállást szervezők csak átmenetileg függesztették fel a munkabeszüntetést, és jelezték, hogy várhatóan az elkövetkező hetekben újraindítják az országos demonstrációt. Véleményük szerint a drasztikusan megemelkedett üzemanyagárak miatt az egész szektort a teljes összeomlás fenyegeti. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

