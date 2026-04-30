NémetországBoris Pistoriusfegyverkezéstoborzás

Döbbenetes német valóság: a sorkötelesek negyede muzulmán lesz

A Tűzfalcsoport szerint nő az elégedetlenség Boris Pistorius német védelmi miniszter fegyverkezési és toborzási politikája miatt. A Bundestag több drága beszerzést is leállított, miközben a hadsereg bővítésével kapcsolatban is egyre több aggály merül fel.

Magyar Nemzet
2026. 04. 30. 12:28
Németországban egyre nő az elégedetlenség Boris Pistorius fegyverkezési politikája miatt (Fotó: AFP)
A Bundestag költségvetési bizottsága áprilisban leállította a védelmi minisztérium egyik nagybeszerzését, amely 902 darab speciális dízelkonténer megvásárlásáról szólt volna, mintegy 262,67 millió euró értékben. A döntés oka az árak jelentős emelkedése volt: míg 2021-ben egy ilyen konténer 142 ezer euróba került, addig most darabonként 291 ezer eurót kértek értük. A piacon ugyanakkor hasonló eszközök ennél jóval alacsonyabb áron érhetők el.

A Tűzfalcsoport szerint nem ez volt az első eset, hogy a Bundestag fékezte a védelmi kiadásokat. 

Korábban a drónbeszerzésekre szánt forrásokból is több mint egymilliárd eurót vágtak le, ami jelzi, hogy a parlamentben növekszik az elégedetlenség a drága katonai projektek miatt.

A háttérben a német védelmi költségvetés jelentős növekedése áll. A 2026-os tervek szerint a rendes védelmi büdzsé 82,69 milliárd euró lenne, amelyhez további 25,51 milliárd euró társul a külön alapból, így az összes kiadás elérheti a 108 milliárd eurót.

Pistorius többször hangsúlyozta, hogy Németországnak 2029-re háborúra késznek kell lennie, hogy elrettentse Oroszországot. Emellett célként jelölte meg, hogy a Bundeswehr legalább 460 ezer bevethető katonával rendelkezzen.

A Tűzfalcsoport szerint a fegyverkezési fordulat nemcsak pénzügyi, hanem társadalmi kérdéseket is felvet. A beszámoló úgy fogalmaz, hogy a tömeges fegyverkezés és a hadsereg bővítése egy olyan társadalomban, ahol jelentős demográfiai változások zajlanak, belső feszültségeket is okozhat.

A cikk kitér arra is, hogy Németország 2022 óta történelmi léptékű fegyverkezési fordulatot hajt végre, többek között a 100 milliárd eurós külön alap bevezetésével. 

A Bundestag döntése ugyanakkor azt jelzi, hogy a növekvő katonai kiadásokkal szemben már a német politikában is erősödik az ellenállás.

A Tűzfalcsoport cikkében azt írja, a fegyverkezés drága, és nem feltétlenül hoz nagyobb biztonságot. A beszámoló úgy fogalmaz, hogy Németország – és tágabb értelemben Európa – előtt az a kérdés áll, folytatódik-e a fegyverkezés, vagy nagyobb hangsúlyt kapnak a diplomáciai és biztonságpolitikai megoldások.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu