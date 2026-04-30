Döbbenetes német valóság: a sorkötelesek negyede muzulmán lesz

A Bundestag költségvetési bizottsága áprilisban leállította a védelmi minisztérium egyik nagybeszerzését, amely 902 darab speciális dízelkonténer megvásárlásáról szólt volna, mintegy 262,67 millió euró értékben. A döntés oka az árak jelentős emelkedése volt: míg 2021-ben egy ilyen konténer 142 ezer euróba került, addig most darabonként 291 ezer eurót kértek értük. A piacon ugyanakkor hasonló eszközök ennél jóval alacsonyabb áron érhetők el.

A Tűzfalcsoport szerint nem ez volt az első eset, hogy a Bundestag fékezte a védelmi kiadásokat.

Korábban a drónbeszerzésekre szánt forrásokból is több mint egymilliárd eurót vágtak le, ami jelzi, hogy a parlamentben növekszik az elégedetlenség a drága katonai projektek miatt.

A háttérben a német védelmi költségvetés jelentős növekedése áll. A 2026-os tervek szerint a rendes védelmi büdzsé 82,69 milliárd euró lenne, amelyhez további 25,51 milliárd euró társul a külön alapból, így az összes kiadás elérheti a 108 milliárd eurót.