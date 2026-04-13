Ukrán dróntámadás érte az egyik legfontosabb orosz kikötőt, korlátozni kellett az olajexportot + videó

A múlt heti támadások után az orosz fekete-tengeri kikötőben, Novorosszijszkban még mindig nem állt helyre teljesen az olajrakodás. A Bloomberg beszámolója szerint a kulcsfontosságú infrastruktúra egy része még mindig nem üzemel, ami érezhetően visszafogja az olajexportot.

Az ukrán ZN a cikkre hivatkozva arról ír, hogy (az EU műholdképei és hajózási adatok szerint) a kikötő két legnagyobb mólója még mindig nem működik.