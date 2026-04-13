Ukrán dróntámadás érte az egyik legfontosabb orosz kikötőt, korlátozni kellett az olajexportot + videó

Ukrán dróntámadás bénította meg az egyik legfontosabb orosz kikötőt. Az olajexport továbbra is korlátozott, mert a létesítmény egy része még mindig nem működik. A Bloomberg adatai szerint 2026 első negyedévében naponta átlagosan közel 540 ezer hordó nyersolaj haladt át a kikötőn.

2026. 04. 13. 22:36
A múlt heti támadások után az orosz fekete-tengeri kikötőben, Novorosszijszkban még mindig nem állt helyre teljesen az olajrakodás. A Bloomberg beszámolója szerint a kulcsfontosságú infrastruktúra egy része még mindig nem üzemel, ami érezhetően visszafogja az olajexportot.

Az ukrán ZN a cikkre hivatkozva arról ír, hogy (az EU műholdképei és hajózási adatok szerint) a kikötő két legnagyobb mólója még mindig nem működik. 

Ezeket nagy olajszállító hajókhoz tervezték, a kiesésük miatt jóval kevesebb olajat tudnak majd elszállítani.

Jelenleg az olajrakodás kizárólag a 2-es számú kikötőhelyen zajlik. Ez azonban csak kisebb, Aframax osztályú tartályhajók fogadására alkalmas, ami tovább szűkíti az export lehetőségeit. Lapunk korábban beszámolt arról, hogy az orosz Telegram médiacsatornák jelentése szerint 

Ukrajna hadserege csapást mért az oroszországi Uszty-Luga kikötőre a Leningrádi megyében, megismételve a támadásokat az olajterminál ellen.

A Bloomberg adatai szerint 2026 első negyedévében naponta átlagosan közel 540 ezer hordó nyersolaj haladt át a kikötőn. 

A létesítmény fejlett infrastruktúrája miatt az elmúlt években többször is célponttá vált.

A legutóbbi dróntámadás egy héttel ezelőtt történt, és több napra teljesen leállította az olajszállítást a kikötőbe. A tárolótartályokat összekötő csővezeték-hálózatban is károk keletkeztek. A hajókövetési adatok szerint a hét végére részben újraindult a forgalom: egy Aframax tartályhajó már kikötött a 2-es számú mólón. Ugyanakkor a legnagyobb kapacitású kikötőhelyek továbbra sem működnek, így az export csak korlátozottan zajlik.

A források szerint a kőolajtermékek exportjára szolgáló 6-os és 7-es kikötőhelyeken folyamatos a működés.

A Reuters számításai szerint Oroszország legnagyobb olajadójából származó bevétele áprilisban akár meg is duplázódhat, és elérheti a 9 milliárd dollárt (700 milliárd rubelt), szemben a márciusi 327 milliárd rubellel. Ebben szerepet játszik az iráni háború miatt kialakult globális energiaválság is.

