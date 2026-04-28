Súlyos döntés: kilép az OPEC-ből az Egyesült Arab Emírségek, felborulhat a globális olajpiac

Az Emirátusok szerint eljött az idő, hogy a saját nemzeti érdekeikre koncentráljanak, és olyan döntéseket hozzanak, amelyek jobban szolgálják befektetőik, partnereik és a nemzetközi piac igényeit. A hivatalos álláspont szerint a kilépés növeli az ország mozgásterét, és lehetővé teszi, hogy hatékonyabban reagáljanak a változó keresletre.

A döntést egy átfogó felülvizsgálat előzte meg, amely az ország termelési politikáját és jövőbeli kapacitásait vizsgálta. Hangsúlyozták: céljuk, hogy aktívabban tudjanak hozzájárulni a globális piac sürgető igényeinek kielégítéséhez, különösen a jelenlegi geopolitikai bizonytalanság közepette.

A kilépés komoly csapást jelenthet az OPEC számára, amely a világ olajkínálatának mintegy egyharmadát ellenőrzi. Az, hogy az egyik meghatározó tagállam a jövőben önállóan hoz döntéseket, alapjaiban rajzolhatja át az erőviszonyokat az olajpiacon.