Súlyos döntés: kilép az OPEC-ből az Egyesült Arab Emírségek, felborulhat a globális olajpiac

Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy május 1-jétől kilép a OPEC-ből. A döntést a nemzeti érdekekkel és azzal indokolták, hogy így rugalmasabban tudnak reagálni a gyorsan változó globális energiapiaci helyzetre.

Magyar Nemzet
2026. 04. 28. 16:56
Az OPEC (Kőolaj-exportáló Országok Szervezete) székháza (Fotó: AFP)
Az Emirátusok szerint eljött az idő, hogy a saját nemzeti érdekeikre koncentráljanak, és olyan döntéseket hozzanak, amelyek jobban szolgálják befektetőik, partnereik és a nemzetközi piac igényeit. A hivatalos álláspont szerint a kilépés növeli az ország mozgásterét, és lehetővé teszi, hogy hatékonyabban reagáljanak a változó keresletre.

A döntést egy átfogó felülvizsgálat előzte meg, amely az ország termelési politikáját és jövőbeli kapacitásait vizsgálta. Hangsúlyozták: céljuk, hogy aktívabban tudjanak hozzájárulni a globális piac sürgető igényeinek kielégítéséhez, különösen a jelenlegi geopolitikai bizonytalanság közepette.

A kilépés komoly csapást jelenthet az OPEC számára, amely a világ olajkínálatának mintegy egyharmadát ellenőrzi. Az, hogy az egyik meghatározó tagállam a jövőben önállóan hoz döntéseket, alapjaiban rajzolhatja át az erőviszonyokat az olajpiacon.

Az Egyesült Arab Emírségek korábban bírálta a szervezet egyes tagjait, amiért nem mutattak elegendő támogatást az Iránhoz köthető támadások idején. A mostani döntés hátterében így nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai feszültségek is állhatnak.

A piacok megnyugtatása érdekében az ország hangsúlyozta: továbbra is felelősségteljes és megbízható energiaszállító marad. Kiemelték, hogy az ország a világ egyik legköltséghatékonyabb és alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású olajtermelője, amely a jövőben is fontos szerepet kíván játszani a globális növekedés és az energiaátmenet támogatásában.

A közlemény szerint a kilépés összhangban áll az ország hosszú távú gazdasági és energetikai stratégiájával, és azt a célt szolgálja, hogy az Egyesült Arab Emírségek még aktívabb és rugalmasabb szereplővé váljon a gyorsan átalakuló világpiacon.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
