A világ vezetői Orbán Viktor mögött sorakoztak fel, Magyar Péternek legfeljebb Tuskék tapsolnak + videó

Az amerikai elnök a Fehér Házban tett novemberi látogatás alkalmával is elismerően beszélt a magyar miniszterelnökről. Kijelentette: „ő egy nagyszerű vezető, és mindenhol tisztelik”, kiemelve, hogy Orbán Viktor nem követett el hibákat a migráció terén. „Magyarországot megfelelően vezeti” – húzta alá.

Orbán Viktort méltatta Donald Trump februárban a Béketanács csütörtöki washingtoni alakuló ülésén is. Ugyanebben a hónapban Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatása tovább erősítette ezt az irányt. A tárgyalásokat követően kijelentette:

Trump elnök elkötelezett az ön sikere iránt, hiszen az ön sikere a mi sikerünk is,

majd hangsúlyozta, hogy „az Egyesült Államok célja, hogy Magyarország prosperáljon”. Hozzátette: „nagyon jó személyes és munkakapcsolat áll fenn a két vezető között”, amely szerinte kézzelfogható eredményeket hoz a gazdaság és az energetika területén is.

Az amerikai elnök pedig 2026. április 10-én már konkrét gazdasági támogatásról is beszélt. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében”, majd hozzátette:

izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán folytatódó vezetése fog megteremteni.

Egy másik alkalommal pedig nyíltan kampánytámogatásra buzdított: „menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra”, hangsúlyozva, hogy „száz százalékban mögötte állunk”.