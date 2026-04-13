A regionális áramszolgáltató, a Csernyihivoblenerho tájékoztatása szerint mintegy 12 ezer előfizető maradt áramellátás nélkül a támadás következtében – írja az Origo.
Orosz csapás: tízezrek maradtak áram nélkül
Az orosz erők április 12-én késő este csapást mértek a Csernyihivi területre, amelynek során megrongálódott egy energetikai létesítmény, és a térségben több ezer fogyasztó maradt áram nélkül – közölték az illetékes hatóságok.
A csapás pontos időpontja egyelőre nem ismert, ugyanakkor az éjszakai jelentések arra engednek következtetni, hogy az orosz erők megsérthették a korábban meghirdetett, 32 órás ortodox húsvéti tűzszünetet, amely április 12. végéig volt érvényben.
A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a támadás pontos helyszínéről és a keletkezett károk mértékéről. A Csernyihivoblenerho közlése szerint a helyreállítást végző egységek, amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi, megkezdik a munkát. A Csernyihivi terület – Ukrajna északkeleti részén – rendszeresen válik orosz drón- és rakétatámadások célpontjává.
Oroszország folyamatosan támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát, aminek következtében országszerte gyakoriak az áramszünetek. A tartós támadások miatt a gördülő leállások mára mindennapossá váltak – számolt be a The Kyiv Independent.
A téli hónapokban, a rendkívüli hideg ellenére is fokozódtak az energiahálózat elleni csapások, ami súlyos humanitárius helyzetet idézett elő. Januárban Volodimir Zelenszkij rendkívüli állapotot hirdetett az energiaszektorban – különösen Kijevet érintően –, miután az orosz támadások következtében a lakosság fagyos körülmények között maradt áram, fűtés és víz nélkül.
A múlt héten, az energiahelyzet romlása közepette – amelyet a Hormuzi-szoros körüli olajszállítási feszültségek is súlyosbítottak – Volodimir Zelenszkij amerikai közvetítéssel energiaügyi tűzszünetet javasolt Oroszországnak.
– Ha Oroszország leállítja az energiahálózatunk elleni támadásokat, mi is készek vagyunk hasonló lépésre. Ezt a javaslatot az amerikai fél közvetítésével már eljuttattuk az orosz oldalnak – mondta az ukrán elnök április 6-i esti beszédében.
A kezdeményezést Moszkva nem fogadta el. Ehelyett Vlagyimir Putyin egyoldalúan hirdetett tűzszünetet az ortodox húsvéti hétvégére, miközben korábban figyelmen kívül hagyta Ukrajna hasonló felhívásait.
Ukrajna vezérkara április 12-én arról számolt be, hogy Oroszország legalább 2299 alkalommal megsértette a húsvéti tűzszünetet.
Borítókép: Kramatorszk (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
