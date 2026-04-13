Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
orosz-ukrán háborúUkrajnatámadásáramellátás

Orosz csapás: tízezrek maradtak áram nélkül

Az orosz erők április 12-én késő este csapást mértek a Csernyihivi területre, amelynek során megrongálódott egy energetikai létesítmény, és a térségben több ezer fogyasztó maradt áram nélkül – közölték az illetékes hatóságok.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 8:30
Fotó: JOSE COLON Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A regionális áramszolgáltató, a Csernyihivoblenerho tájékoztatása szerint mintegy 12 ezer előfizető maradt áramellátás nélkül a támadás következtében – írja az Origo.

Orosz–ukrán háború. Fotó: AFP

A csapás pontos időpontja egyelőre nem ismert, ugyanakkor az éjszakai jelentések arra engednek következtetni, hogy az orosz erők megsérthették a korábban meghirdetett, 32 órás ortodox húsvéti tűzszünetet, amely április 12. végéig volt érvényben.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a támadás pontos helyszínéről és a keletkezett károk mértékéről. A Csernyihivoblenerho közlése szerint a helyreállítást végző egységek, amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi, megkezdik a munkát. A Csernyihivi terület – Ukrajna északkeleti részén – rendszeresen válik orosz drón- és rakétatámadások célpontjává.

Oroszország folyamatosan támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát, aminek következtében országszerte gyakoriak az áramszünetek. A tartós támadások miatt a gördülő leállások mára mindennapossá váltak – számolt be a The Kyiv Independent.

A téli hónapokban, a rendkívüli hideg ellenére is fokozódtak az energiahálózat elleni csapások, ami súlyos humanitárius helyzetet idézett elő. Januárban Volodimir Zelenszkij rendkívüli állapotot hirdetett az energiaszektorban – különösen Kijevet érintően –, miután az orosz támadások következtében a lakosság fagyos körülmények között maradt áram, fűtés és víz nélkül.

A múlt héten, az energiahelyzet romlása közepette – amelyet a Hormuzi-szoros körüli olajszállítási feszültségek is súlyosbítottak – Volodimir Zelenszkij amerikai közvetítéssel energiaügyi tűzszünetet javasolt Oroszországnak.

– Ha Oroszország leállítja az energiahálózatunk elleni támadásokat, mi is készek vagyunk hasonló lépésre. Ezt a javaslatot az amerikai fél közvetítésével már eljuttattuk az orosz oldalnak – mondta az ukrán elnök április 6-i esti beszédében.

A kezdeményezést Moszkva nem fogadta el. Ehelyett Vlagyimir Putyin egyoldalúan hirdetett tűzszünetet az ortodox húsvéti hétvégére, miközben korábban figyelmen kívül hagyta Ukrajna hasonló felhívásait.

Ukrajna vezérkara április 12-én arról számolt be, hogy Oroszország legalább 2299 alkalommal megsértette a húsvéti tűzszünetet.

 

Borítókép: Kramatorszk (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekfriedrich merz

Vida Ákos avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
