Orosz csapás: tízezrek maradtak áram nélkül

A csapás pontos időpontja egyelőre nem ismert, ugyanakkor az éjszakai jelentések arra engednek következtetni, hogy az orosz erők megsérthették a korábban meghirdetett, 32 órás ortodox húsvéti tűzszünetet, amely április 12. végéig volt érvényben.

A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a támadás pontos helyszínéről és a keletkezett károk mértékéről. A Csernyihivoblenerho közlése szerint a helyreállítást végző egységek, amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi, megkezdik a munkát. A Csernyihivi terület – Ukrajna északkeleti részén – rendszeresen válik orosz drón- és rakétatámadások célpontjává.

Oroszország folyamatosan támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát, aminek következtében országszerte gyakoriak az áramszünetek. A tartós támadások miatt a gördülő leállások mára mindennapossá váltak – számolt be a The Kyiv Independent.