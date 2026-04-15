Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 15.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint orosz felderítők különleges műveletet hajtottak végre az ukrán vonalak mögött, amelynek során jelentős értékű dokumentumokat szereztek meg, valamint hadifoglyokat is ejtettek. Ismét súlyos csapás érte Ukrajna energetikai rendszerét: az orosz hadsereg támadásai következtében áramkimaradás történt, és a zaporizzsjai atomerőmű is elvesztette a külső áramellátását. A kiesés több megyében is ellátási zavarokat okozott, miközben a létesítmény jelenleg dízelgenerátorokra szorul. Új szintre léphetett az ukrán fegyverkezés. Egy parlamenti képviselő szerint Kijev már hiperszonikus rakétákat vet be, amelyek akár 500 kilométeres távolságból is képesek csapást mérni. Mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

2026. 04. 15. 6:05
Az ukrán Ukrenerho tájékoztatása szerint az ország hat megyéjének egyes részein fogyasztók maradtak áram nélkül a megrongálódott energetikai infrastruktúra miatt az orosz–ukrán háborúban. A szakemberek ott végzik a helyreállítást, ahol ezt a biztonsági helyzet lehetővé teszi, miközben a hatóságok a lakosságot takarékosságra szólították fel az esti csúcsidőszakban.

Ismét számos ukrán háztartás maradt áram nélkül az orosz–ukrán háború harcai miatt (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A zaporizzsjai atomerőműben áramszünet következett be, miután az orosz haderő ismét csapást mért az ukrán energetikai létesítményekre. A berendezések sérülése miatt hat megyében több fogyasztó maradt villamos energia nélkül.

Az Ukrenerho közlése alapján Odessza, Mikolajiv, Dnyipropetrovszk, Herszon, Harkiv és Zaporizzsja régiókban tapasztalhatók ellátási nehézségek. Azokon a területeken, ahol ezt a biztonsági helyzet lehetővé teszi, jelenleg sürgősségi helyreállítás zajlik.

A zaporizzsjai atomerőmű a reggeli órákban immár tizenharmadszor veszítette el az áramellátást a nagyfeszültségű vezeték lekapcsolása miatt, és jelenleg dízelgenerátorok biztosítják a működését.

A szakemberek arra kérték a lakosságot, hogy 18 és 22 óra között kerüljék a nagy energiaigényű berendezések használatát.

  • Legalább egy gyermek meghalt és további 12 ember megsérült egy orosz dróntámadásban Cserkasziban április 14-15-én éjszaka – jelentették a hatóságok.
  • Izland és Lengyelország megállapodott abban, hogy támogatják egy különbíróság létrehozását az Európa Tanácson belül, amely az Ukrajna elleni agresszió bűncselekményének üldözésére összpontosítana - jelentette be Andrij Szibiha külügyminiszter április 14-én.
  • Az orosz fegyveres erők offenzívája folytatódik a Kurszki és Szumi területek határán. 
  • Volodimir Zelenszkij Németországba látogatott, ahol találkozott Friedrich Merz német kancellárral. Berlin katonai segítségnyújtása mellett a két vezető az ukrán férfiak hazájukba való visszatéréséről is tárgyalt.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint orosz felderítők különleges műveletet hajtottak végre az ukrán vonalak mögött, amelynek során jelentős értékű dokumentumokat szereztek meg, valamint hadifoglyokat is ejtettek.

A műveletet a védelmi minisztérium közlése szerint Dmitrij Birjukov vezette. Az egység egy ideiglenes ukrán állást azonosított, ahol a katonák éppen iratokat pakoltak egy járműbe. Az orosz beszámoló alapján a felderítők füstgránátok fedezete alatt, lövés nélkül fogták el az ott tartózkodókat.

A művelet során három ukrán katonát ejtettek foglyul, akiket a megszerzett dokumentumokkal együtt elszállítottak a saját állásaikba. Az orosz tájékoztatás szerint az így szerzett információk alapján később célzott csapásokat mértek az ukrán erők állásaira.

A minisztérium állítása szerint az akció hozzájárult egy település elfoglalásához is.

Egy ukrán parlamenti képviselő szerint Kijev már hiperszonikus rakétákat vet be, a nyilvánosság azonban alig tud ezekről a fejlesztésekről. Azt is közölte, hogy Ukrajna egy új haderő létrehozását fontolgatja.

Ukrajna már indított nagy hatótávolságú hiperszonikus rakétákat, de ezek alkalmazásáról szinte semmilyen információ nem jut el a nyilvánossághoz – árulta el az RBC-Ukraine-nek adott interjújában Fegyir Veniszlavszkij ukrán parlamenti képviselő. A politikus nem közölt részleteket arról, hogy pontosan mikor és hol vetették be sikeresen ezeket a fegyvereket.

A képviselő arról is beszélt, hogy Ukrajna egy teljesen új fegyveres erő létrehozását fontolgatja.

Az úgynevezett Ukrán Űrhaderő feladata az lenne, hogy saját hírszerzési adatokat szerezzen az űrből, és akár orbitális rakétákat is indítson.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

