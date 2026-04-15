Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 15.

Az ukrán Ukrenerho tájékoztatása szerint az ország hat megyéjének egyes részein fogyasztók maradtak áram nélkül a megrongálódott energetikai infrastruktúra miatt az orosz–ukrán háborúban. A szakemberek ott végzik a helyreállítást, ahol ezt a biztonsági helyzet lehetővé teszi, miközben a hatóságok a lakosságot takarékosságra szólították fel az esti csúcsidőszakban.

Ismét számos ukrán háztartás maradt áram nélkül az orosz–ukrán háború harcai miatt (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

A zaporizzsjai atomerőműben áramszünet következett be, miután az orosz haderő ismét csapást mért az ukrán energetikai létesítményekre. A berendezések sérülése miatt hat megyében több fogyasztó maradt villamos energia nélkül.

Az Ukrenerho közlése alapján Odessza, Mikolajiv, Dnyipropetrovszk, Herszon, Harkiv és Zaporizzsja régiókban tapasztalhatók ellátási nehézségek. Azokon a területeken, ahol ezt a biztonsági helyzet lehetővé teszi, jelenleg sürgősségi helyreállítás zajlik.

A zaporizzsjai atomerőmű a reggeli órákban immár tizenharmadszor veszítette el az áramellátást a nagyfeszültségű vezeték lekapcsolása miatt, és jelenleg dízelgenerátorok biztosítják a működését.

A szakemberek arra kérték a lakosságot, hogy 18 és 22 óra között kerüljék a nagy energiaigényű berendezések használatát.

Legalább egy gyermek meghalt és további 12 ember megsérült egy orosz dróntámadásban Cserkasziban április 14-15-én éjszaka – jelentették a hatóságok.

Izland és Lengyelország megállapodott abban, hogy támogatják egy különbíróság létrehozását az Európa Tanácson belül, amely az Ukrajna elleni agresszió bűncselekményének üldözésére összpontosítana - jelentette be Andrij Szibiha külügyminiszter április 14-én.

Az orosz fegyveres erők offenzívája folytatódik a Kurszki és Szumi területek határán.

Volodimir Zelenszkij Németországba látogatott, ahol találkozott Friedrich Merz német kancellárral. Berlin katonai segítségnyújtása mellett a két vezető az ukrán férfiak hazájukba való visszatéréséről is tárgyalt.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint orosz felderítők különleges műveletet hajtottak végre az ukrán vonalak mögött, amelynek során jelentős értékű dokumentumokat szereztek meg, valamint hadifoglyokat is ejtettek.