A műveletet a védelmi minisztérium közlése szerint Dmitrij Birjukov vezette. Az egység egy ideiglenes ukrán állást azonosított, ahol a katonák éppen iratokat pakoltak egy járműbe. Az orosz beszámoló alapján a felderítők füstgránátok fedezete alatt, lövés nélkül fogták el az ott tartózkodókat, írja az Origo.
Orosz művelet az ukrán hátországban: fontos iratok kerültek orosz kézre
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint orosz felderítők különleges műveletet hajtottak végre az ukrán vonalak mögött, amelynek során jelentős értékű dokumentumokat szereztek meg, valamint hadifoglyokat is ejtettek.
A művelet után a települést is elfoglalták
A művelet során három ukrán katonát ejtettek foglyul, akiket a megszerzett dokumentumokkal együtt elszállítottak a saját állásaikba. Az orosz tájékoztatás szerint az így szerzett információk alapján később célzott csapásokat mértek az ukrán erők állásaira.
A minisztérium állítása szerint az akció hozzájárult egy település elfoglalásához is.
Borítókép: Az orosz felderítő- és rohamdandár katonái (Fotó: RIA Novosztyi)
Komment
