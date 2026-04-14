orosz–ukrán háborúSzumifront

Összeroppan a front Szuminál: visszavonulnak az ukrán erők

Az ukrán hadsereg visszavonta egységeit a Szumi területen, Miropilszke közelében az orosz túlerő miatt. A harcok súlypontja fokozatosan északabbra tolódik, és a front menti „szürke zóna” tovább terjeszkedik.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 8:41
Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
Az ukrán erők visszavonultak a Szumi területen, Miropilszke térségében – közölte a helyi katonai vezetés.

Az ukrán erők visszavonultak a Szumi területén, Miropilszke térségében (Fotó: AFP)

Az ukrán 14. hadtest április 13-án a Facebookon azt írta: az intenzív harcok, valamint az ellenség létszámbeli és technikai fölénye miatt az ukrán egységek – a katonák életének megóvása érdekében – egy előre kiépített új védelmi vonalra húzódtak vissza, ahol tovább folytatják a védekezést – számolt be az Origo.

A Szumi terület a Kurszki régióval határos, amely 2024 augusztusától 2025 áprilisáig ukrán ellenőrzés alatt állt. Ezt követően jelentős orosz csapatösszevonás indult a térségben; Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly nyáron mintegy 50 ezer főre becsülte az ott állomásozó erők létszámát.

Bár az ukrán hadsereg eddig nagyrészt feltartóztatta a mélyebb előrenyomulást, a harcokkal érintett úgynevezett „szürke zóna” egyre nagyobb területre terjed ki. Orosz erők az északi szumi térség frissen elfoglalt településeiről erőszakkal telepítettek ki civileket, miközben az egyre nagyobb hatótávolságú orosz FPV drónok már a városhoz közelebbi célpontokat is elérik.

A hadtest közleménye szerint az ukrán fegyveres erők továbbra is ellenőrzés alatt tartják a helyzetet, folyamatos felderítést végeznek, és készen állnak a további katonai műveletekre.

A védelmi minisztériumhoz köthető Deep State harctéri térkép a közlés idején nem jelzett változást a frontvonalban Miropilszke környékén. Az orosz előrenyomulás inkább északabbra, olyan települések irányába volt látványosabb, mint Junykivka és Andrijivka.

Ezek a települések – amelyek a háború előtt is csak néhány száz, legfeljebb néhány ezer lakossal rendelkeztek – a korábbi evakuálások miatt mára nagyrészt elnéptelenedtek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
