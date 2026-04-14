Összeroppan a front Szuminál: visszavonulnak az ukrán erők

Az ukrán 14. hadtest április 13-án a Facebookon azt írta: az intenzív harcok, valamint az ellenség létszámbeli és technikai fölénye miatt az ukrán egységek – a katonák életének megóvása érdekében – egy előre kiépített új védelmi vonalra húzódtak vissza, ahol tovább folytatják a védekezést – számolt be az Origo.

A Szumi terület a Kurszki régióval határos, amely 2024 augusztusától 2025 áprilisáig ukrán ellenőrzés alatt állt. Ezt követően jelentős orosz csapatösszevonás indult a térségben; Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tavaly nyáron mintegy 50 ezer főre becsülte az ott állomásozó erők létszámát.