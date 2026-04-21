A román kormány kisebbségi kormányzásra kényszerül

Újabb politikai válság bontakozik ki Romániában, miután a Szociáldemokrata Párt megvonta támogatását a kormánytól, kisebbségi működésre kényszerítve a kabinetet. A liberálisok vezetője egyelőre a koalíciós partnerekkel próbál megállapodásra jutni, miközben a parlamenti többség hiánya komoly kormányzati bizonytalanságot vetít előre.

2026. 04. 21. 18:58
Románia nemzeti zászlója Forrás: AFP
A Bukarestben kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) kisebbségi kormányzásra készül, és nem fog újabb koalíciót kötni a Szociáldemokrata Párttal (PSD) – jelentette be kedden a PNL-t vezető Ilie Bolojan miniszterelnök, miután a PSD megvonta tőle a támogatását.

A PNL vezetősége kedden felhatalmazta a párt tárgyalóküldöttségét, hogy tárgyaljon a kisebbségi kormányzás lehetőségéről az eddigi kormánykoalíció többi pártjával, a Mentsétek Meg Romániát Szövetséggel (USR), a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójával.

Azt valószínűsítette, hogy amennyiben a PSD valóban visszahívja minisztereit a kormányból, az illető tárcák vezetését a PNL, az USR és RMDSZ miniszterei fogják ideiglenesen átvenni. Bolojan hozzátette: a PNL valamennyi parlamenti pártnak augusztus végéig tartó moratóriumot javasol, hogy a román parlament a tavaszi ülésszak végéig meghozhassa azokat a törvényeket, amelyek a helyreállítási alapban még rendelkezésére álló mintegy tízmilliárd eurós uniós támogatás lehívásához szükségesek.

A miniszterelnök kitérő választ adott arra az újságírói kérdésre, hogy fog-e a PNL a kormányoldal által szélsőségesnek nevezett, magát szuverenistaként meghatározó ellenzékkel tárgyalni a kisebbségi kormány működtetéséhez szükséges parlamenti támogatásról, tekintettel arra, hogy a koalíció maradékának a PSD nélkül nincs többsége a parlamentben. Annyit mondott erről, hogy a párttól kapott mandátum alapján egyelőre csak a koalíciós partnerekkel fognak tárgyalni.

Bolojan azt mondta: nem zárható ki, hogy a PSD az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) összefogva bizalmatlansági szavazással fogja megbuktatni a kormányát, de elhárította azokat a kérdéseket, amelyek azt próbálták tisztázni, hogy hajlandó lenne-e a PNL ilyen esetben egy PSD-s, egy másik PNL-es, vagy egy pártonkívüli szakértő miniszterelnök beiktatását támogatni.

A PSD mintegy ötezer tisztségviselője hétfőn online szavazáson döntött arról, hogy a párt megvonja támogatását Bolojantól arra hivatkozva, hogy a párt a javaslatait rendre elutasító kormányfő miatt nem tudott érvényt szerezni a baloldali célkitűzéseinek a jobboldali pártokkal létrehozott kormánykoalícióban.

Az elnöki hivatal közleménye szerint Nicusor Dan államfő szerdára egyeztetésre hívta a tavaly júniusban megalakult kormánykoalíció pártjait, hogy megoldást keressenek a PSD döntése nyomán kialakult válságra.

 

