A román kormány kisebbségi kormányzásra kényszerül

Bolojan azt mondta: nem zárható ki, hogy a PSD az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetséggel (AUR) összefogva bizalmatlansági szavazással fogja megbuktatni a kormányát, de elhárította azokat a kérdéseket, amelyek azt próbálták tisztázni, hogy hajlandó lenne-e a PNL ilyen esetben egy PSD-s, egy másik PNL-es, vagy egy pártonkívüli szakértő miniszterelnök beiktatását támogatni.

A PSD mintegy ötezer tisztségviselője hétfőn online szavazáson döntött arról, hogy a párt megvonja támogatását Bolojantól arra hivatkozva, hogy a párt a javaslatait rendre elutasító kormányfő miatt nem tudott érvényt szerezni a baloldali célkitűzéseinek a jobboldali pártokkal létrehozott kormánykoalícióban.

Az elnöki hivatal közleménye szerint Nicusor Dan államfő szerdára egyeztetésre hívta a tavaly júniusban megalakult kormánykoalíció pártjait, hogy megoldást keressenek a PSD döntése nyomán kialakult válságra.

