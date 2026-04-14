Újabb iráni–amerikai tárgyalási forduló jöhet, a helyszín még kérdéses

A tárgyalás eddig kudarcot vallott

A felek legutóbb április 11-én ültek tárgyalóasztalhoz az pakisztáni fővárosban. Az iráni delegációt Mohammad Bagher Ghalibaf, az Egyesült Államok küldöttségét pedig J. D. Vance alelnök vezette, írta a TASZSZ.

A megbeszélések lezárását követően mind Irán, mind Egyesült Államok jelezte: a felek között fennálló jelentős nézetkülönbségek miatt nem sikerült megállapodásra jutni egy hosszú távú rendezési megoldásról.

Az Egyesült Államok bejelentette, hogy miután az iráni–amerikai béketárgyalások nem hoztak áttörést, az amerikai hadsereg átveszi a Hormuzi-szoros feletti irányítást. Ha az amerikai blokád sikeresen elvágja Irán olajexportját, az súlyos csapást mérhet az Iszlám Köztársaságra, amely nagymértékben függ az olajbevételektől. Teherán azonban jelezte, hogy nem fogja szó nélkül hagyni a lépést.

Az esetleges újabb tárgyalási forduló részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat, így az is kérdéses, hogy sikerül-e érdemi előrelépést elérni a konfliktus kezelésében.