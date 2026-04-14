Az Associated Press hírügynökség információi szerint akár már csütörtökön sor kerülhet az újabb találkozóra, ugyanakkor sem a pontos időpontot, sem a helyszínt nem véglegesítették.
Újabb iráni–amerikai tárgyalási forduló jöhet, a helyszín még kérdéses
A következő napokban újabb egyeztetési fordulóra kerülhet sor az Egyesült Államok és Irán között. A tárgyalások lehetséges helyszíneként ismét felmerült Iszlámábád, de Genf is szóba került.
A tárgyalás eddig kudarcot vallott
A felek legutóbb április 11-én ültek tárgyalóasztalhoz az pakisztáni fővárosban. Az iráni delegációt Mohammad Bagher Ghalibaf, az Egyesült Államok küldöttségét pedig J. D. Vance alelnök vezette, írta a TASZSZ.
A megbeszélések lezárását követően mind Irán, mind Egyesült Államok jelezte: a felek között fennálló jelentős nézetkülönbségek miatt nem sikerült megállapodásra jutni egy hosszú távú rendezési megoldásról.
Az Egyesült Államok bejelentette, hogy miután az iráni–amerikai béketárgyalások nem hoztak áttörést, az amerikai hadsereg átveszi a Hormuzi-szoros feletti irányítást. Ha az amerikai blokád sikeresen elvágja Irán olajexportját, az súlyos csapást mérhet az Iszlám Köztársaságra, amely nagymértékben függ az olajbevételektől. Teherán azonban jelezte, hogy nem fogja szó nélkül hagyni a lépést.
Az esetleges újabb tárgyalási forduló részleteiről egyelőre nem közöltek további információkat, így az is kérdéses, hogy sikerül-e érdemi előrelépést elérni a konfliktus kezelésében.
További Külföld híreink
Borítókép: A Hormuzi-szoros (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!