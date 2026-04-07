Szánthó Miklós: A Tisza választási veresége után ukrán segítséggel puccsra készülhet

Szánthó Miklós közösségi oldalán arról ír, hogy az „Our Pride” nevű NGO kapcsolatba hozható Volodimir Zelenszkij korábbi kabinetfőnökével, Andrij Jermakkal, és olyan személyeket keres, akik „részt vennének egy fontos közéleti és politikai projektben Magyarországon”.

Andrij Jermak, Zelenszkij korrupciós botrányba belebukott korábbi kabinetfőnöke (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Zelenszkijhez köthető ukrán NGO már a Tisza veresége utáni balhéra toboroz, katonai tapasztalattal is rendelkező »önkénteseket« hazánkban!

– fogalmazott Szánthó Miklós.

A Tisza már puccsra toborozhat embereket?

A felhívás bónuszokat és jutalmakat is kilátásba helyez, és nyitott lehet katonai tapasztalattal rendelkező jelentkezőkre is, miközben a szervezet saját megfogalmazása alapján „demokratikus értékeket” kíván támogatni.