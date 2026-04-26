A Trump-kormányzat tagjait vette célba a washingtoni lövöldöző

A megbízott igazságügyi miniszter szerint a férfi nem működik együtt a hatóságokkal. A nyomozók ugyan nem nevezték meg a gyanúsítottat, de az ügyet ismerő két rendvédelmi tisztségviselő az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva a 31 éves, kaliforniai illetőségű Cole Tomas Allenként azonosította az elkövetőt.

A bűnüldöző hatóságok a fegyveres támadó elektronikus eszközeinek és írásainak átvizsgálását követően előzetesen azt állapították meg, hogy a támadó célja a vacsorán részt vevő kormánytagok meggyilkolása volt. A férfi megpróbált berontani a hatalmas bálterembe, de sikerült őt a földre teperni a felfordulásban, amelynek során lövések is eldördültek.

Donald Trump elnököt és feleségét, Melaniát sietve elvitték a színpadról, a vendégek pedig az asztalok alatt húzódtak fedezékbe. A férfi sörétes puskájából lövést adott le az amerikai tisztségviselők védelmét ellátó titkosszolgálat egyik tagjára. Trump nem sokkal az incidens után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy biztonságit, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg – írta az MTI.