gyanúsítottkormányzatTrump

A Trump-kormányzat tagjait vette célba a washingtoni lövöldöző

Feltételezhetően Donald Trump amerikai elnök kormányának tagjait, köztük az elnököt vette célba az a férfi, aki a fehér házi tudósítók vacsorájának helyszínén tüzet nyitott szombaton egy washingtoni szálloda bálterménél – közölte vasárnap Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter.

Magyar Nemzet
2026. 04. 26. 16:44
Todd Blanche Fotó: CELAL GUNES Forrás: ANADOLU
A megbízott igazságügyi miniszter szerint a férfi nem működik együtt a hatóságokkal. A nyomozók ugyan nem nevezték meg a gyanúsítottat, de az ügyet ismerő két rendvédelmi tisztségviselő az AP amerikai hírügynökségnek nyilatkozva a 31 éves, kaliforniai illetőségű Cole Tomas Allenként azonosította az elkövetőt. 

A bűnüldöző hatóságok a fegyveres támadó elektronikus eszközeinek és írásainak átvizsgálását követően előzetesen azt állapították meg, hogy a támadó célja a vacsorán részt vevő kormánytagok meggyilkolása volt. A férfi megpróbált berontani a hatalmas bálterembe, de sikerült őt a földre teperni a felfordulásban, amelynek során lövések is eldördültek.

Donald Trump elnököt és feleségét, Melaniát sietve elvitték a színpadról, a vendégek pedig az asztalok alatt húzódtak fedezékbe. A férfi sörétes puskájából lövést adott le az amerikai tisztségviselők védelmét ellátó titkosszolgálat egyik tagjára. Trump nem sokkal az incidens után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy biztonságit, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg – írta az MTI.

 

Borítókép: Todd Blanche (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
