Karoline Leavitt megjósolta a lövöldözést?

Később Trump azt mondta, hogy a lövöldözés gyanúsítottja az ő „leendő merénylője” volt, és hála a titkosszolgálatnak, akik megállították a férfit. Az amerikai elnök által közzétett videó azt mutatta, ahogy a gyanúsított elrohan egy biztonsági barikád mellett, miközben a titkosszolgálat ügynökei felé rohannak.

Egy tisztet meglőttek, de megmentette őt az, hogy nyilvánvalóan nagyon jó golyóálló mellényt viselt. Átnéztük az összes körülményt, ami ma este történt, és azt kell mondanom, hogy ez nem egy különösebben biztonságos épület

– mondta az elnök, aki azt is elmondta, ő azt hitte, egy tálca esett le, de a felesége azonnal tudta, hogy baj van.

Azt hiszem, azonnal tudta, mi történt

– mondta az elnök, emlékeztetve arra, hogy a felesége azt mondta neki: „Ez rossz hang.”