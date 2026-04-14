A USS Gerald Ford rekordot döntött

A venezuelai partoktól azonban hosszú út vezetett a Perzsa-öbölig. A USS Gerald Ford legénysége pedig komoly kihívásokkal nézett és néz szembe most is – írja a CNN.

Az USS Gerald Ford számos problémával nézett szembe a közel háromszáz napos kiküldetés alatt

A USS Gerald Ford a legfejlettebb repülőgép-hordozó az Egyesült Államok Haditengerészetének a kötelékében. Nem véletlenül játszott tehát a hajó fontos szerepet a Nicolás Maduro elfogására irányuló akcióban, az iráni atomlétesítmények elleni támadásban és játszik most is vezető szerepet az Irán elleni műveletekben. Ez azonban mind a hajóra, mind pedig legénységére óriási terhelést jelent.

A Gerald R. Ford 2025. június 24-én hajózott ki a virginiai Norfolkból és indult a Földközi-tenger térségében, hogy segítse az iráni atomlétesítmények elleni támadást. A művelet után a hajó azonnal a karibi térség felé vette az irányt, majd Maduro elfogása után a Perzsa-öbölbe indult tovább. Ezzel pedig jelenleg hivatalosan is a leghosszabb kiküldetést töltő hajó lett a vietnámi háború óta.