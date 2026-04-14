A USS Gerald Ford rekordot döntött

Aki figyelte az elmúlt fél évben a nemzetközi híreket, annak feltűnhetett egy repülőgép-hordozó, amely már Venezuela partjainál is szolgálatot teljesített, most pedig Irán partjainál vezeti az offenzívát. A USS Gerald R. Ford a venezuelai akció óta nem tért haza, így pedig a vietnámi háborúban felállított rekordot is megdöntötte, mint a leghosszabb ideje bevetésen lévő hadihajó.

2026. 04. 14. 4:08
Fotó: SAMIR JORDAMOVIC Forrás: ANADOLU
A venezuelai partoktól azonban hosszú út vezetett a Perzsa-öbölig. A USS Gerald Ford legénysége pedig komoly kihívásokkal nézett és néz szembe most is – írja a CNN.

Az USS Gerald Ford számos problémával nézett szembe a közel háromszáz napos kiküldetés alatt
A USS Gerald Ford a legfejlettebb repülőgép-hordozó az Egyesült Államok Haditengerészetének a kötelékében. Nem véletlenül játszott tehát a hajó fontos szerepet a Nicolás Maduro elfogására irányuló akcióban, az iráni atomlétesítmények elleni támadásban és játszik most is vezető szerepet az Irán elleni műveletekben. Ez azonban mind a hajóra, mind pedig legénységére óriási terhelést jelent.

A Gerald R. Ford 2025. június 24-én hajózott ki a virginiai Norfolkból és indult a Földközi-tenger térségében, hogy segítse az iráni atomlétesítmények elleni támadást. A művelet után a hajó azonnal a karibi térség felé vette az irányt, majd Maduro elfogása után a Perzsa-öbölbe indult tovább. Ezzel pedig jelenleg hivatalosan is a leghosszabb kiküldetést töltő hajó lett a vietnámi háború óta. 

A repülőgép-hordozó 239 napja van úton, azonban ez a szám sajátos problémákat hozott magával. Az ilyen típusú hajók ugyanis több ezer fős személyzettel üzemelnek, nem beszélve a hajó méreteiről és komplexitásáról. Időnként szükség van javításokra, ezek egy részéhez azonban kikötőre van szükség. 

Még március közepén érkezett hír róla, hogy a hajó egyik mosókonyhájának szárító szellőzőnyílásában tűz keletkezett, amely gyorsan továbbterjedt A lángok megfékezése az első információk alapján több mint egy napba telt, a személyzet egy részének szállása pedig megrongálódtak. 

Emellett több jelentést is lehetett olvasni róla, hogy a hajó szennyvízrendszere dugulásokkal küzdött, ez azonban a hivatalos álláspont szerint nem okozott súlyos problémát. Az azonban látszik, hogy még a legfejlettebb USS Gerald Ford is meghibásodhat, a tengerészek pedig természetesen nehezen viselnek egy ilyen hosszú kiküldetést. 

Március végén a hajó öt napot töltött egy horvát kikötőben, ahonnan a szükséges javítások elvégzése után visszaindult a harctérre. A hírek szerint a USS Gerald Ford hamarosan befejezheti kiküldetését, és valószínűleg az USS George H.W. Bush felváltja majd. Ez már csak azért is valószínűnek tűnik, mert a Donald Trump elnök által bejelentett Hormuzi-szorosra vonatkozó blokád egészen biztosan nem fenntartható egy repülőgép-hordozó jelenléte nélkül. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

