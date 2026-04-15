Zelenszkij évekkel hosszabbította meg a nép háborús sarcolását

Április 14-én, kedden Volodimir Zelenszkij elnök aláírta azt a törvényt, amely a háború befejezését követően három évvel meghosszabbítja a katonai illetéket (15110. számú törvényjavaslat), és amely az Nemzetközi Valutaalappal (IMF) kötött új együttműködési program egyik strukturális pillére

– szerepel az ukrán parlament honlapján közzétett közleményben.

Az ukrán parlament (Verhovna Rada) április 7-én második olvasatban és teljes egészében elfogadta a törvényt. A jogszabályt 250 képviselő támogatta. Arról is szavazott, hogy a dokumentumot azonnal írja alá a Verhovna Rada elnöke, majd küldjék meg az államfőnek aláírásra.

Mindez azért történt, mert több mint 140 milliárd hrivnya bevonásáról van szó az állami költségvetésbe.

A törvény indoklása szerint a már a hadiállapot idején bevezetett katonai illetéket továbbra is alkalmazni fogják. Ez azt jelenti, hogy a magánszemélyek 5 százalékot fizetnek, az egyéni vállalkozók egy része a minimálbér alapján számolt, fix összegű – 2026-ban 850 hrivnyás – illetéket fizet (ennek 10 százalékát), míg más vállalkozók és cégek a bevételük 1 százalékát adják be ilyen címen.

Ezek az előírások a hadiállapot megszűnésének vagy feloldásának évét követően további három évig maradnak érvényben Ukrajnában.

Az Ukrajnában a katonai illetéket 1,5 százalék-ról 5 százalék-ra emelő törvényt 2024 októberében fogadták el, és ugyanazon év december 1-jén lépett hatályba. Ugyanakkor a törvényjavaslat úgy rendelkezett, hogy ez az adókulcs a háború végéig marad érvényben, ezt követően pedig csökkentik.

Ukrajnának az IMF kibővített finanszírozási programja (EFF) keretében március végéig négy strukturális mérföldkövet kellett volna teljesítenie, azonban ezt nem tette meg: el kellett volna fogadni az egyszerűsített adózási rendszerhez kapcsolódó áfamentesség megszüntetésére vonatkozó adóváltoztatásokat, a digitális platformok megadóztatását, valamennyi csomag megadóztatását, valamint a katonai illeték tartós alkalmazását.