Ukrajnaháborúorosz-ukrán háborúadóbeszedés

Zelenszkij évekkel hosszabbította meg a nép háborús sarcolását

Volodimir Zelenszkij újabb terheket rak az ukrán emberek vállára: a katonai illeték meghosszabbításával évekre bebetonozza a válságadókat. A döntés nemcsak a lakosságot sújtja, hanem egyértelműen Zelenszkij, az IMF elvárásainak való megfelelési kényszerét is szolgálja. A háború végéhez kötött ideiglenes intézkedés így tartós sarccá válik.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 6:16
IMF
IMF
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán parlament által elfogadott, majd Zelenszkij elnök által aláírt törvény értelmében a katonai illeték nemcsak a hadiállapot idején, hanem azt követően még három évig érvényben marad. Ez azt jelenti, hogy a lakosság és a vállalkozások hosszabb távon is magasabb adóterhekkel kénytelenek számolni, miközben a kormány több mint 140 milliárd hrivnya bevételt remél az intézkedéstől – számolt be az eseményről a ZN.UA.

Zelenszkij évekkel hosszabbította meg a nép háborús sarcolását

Április 14-én, kedden Volodimir Zelenszkij elnök aláírta azt a törvényt, amely a háború befejezését követően három évvel meghosszabbítja a katonai illetéket (15110. számú törvényjavaslat), és amely az Nemzetközi Valutaalappal (IMF) kötött új együttműködési program egyik strukturális pillére

 – szerepel az ukrán parlament honlapján közzétett közleményben.
Az ukrán parlament (Verhovna Rada) április 7-én második olvasatban és teljes egészében elfogadta a törvényt. A jogszabályt 250 képviselő támogatta. Arról is szavazott, hogy a dokumentumot azonnal írja alá a Verhovna Rada elnöke, majd küldjék meg az államfőnek aláírásra. 

Mindez azért történt, mert több mint 140 milliárd hrivnya bevonásáról van szó az állami költségvetésbe.

A törvény indoklása szerint a már a hadiállapot idején bevezetett katonai illetéket továbbra is alkalmazni fogják. Ez azt jelenti, hogy a magánszemélyek 5 százalékot fizetnek, az egyéni vállalkozók egy része a minimálbér alapján számolt, fix összegű – 2026-ban 850 hrivnyás – illetéket fizet (ennek 10 százalékát), míg más vállalkozók és cégek a bevételük 1 százalékát adják be ilyen címen.

Ezek az előírások a hadiállapot megszűnésének vagy feloldásának évét követően további három évig maradnak érvényben Ukrajnában.

Az Ukrajnában a katonai illetéket 1,5 százalék-ról 5 százalék-ra emelő törvényt 2024 októberében fogadták el, és ugyanazon év december 1-jén lépett hatályba. Ugyanakkor a törvényjavaslat úgy rendelkezett, hogy ez az adókulcs a háború végéig marad érvényben, ezt követően pedig csökkentik.

Ukrajnának az IMF kibővített finanszírozási programja (EFF) keretében március végéig négy strukturális mérföldkövet kellett volna teljesítenie, azonban ezt nem tette meg: el kellett volna fogadni az egyszerűsített adózási rendszerhez kapcsolódó áfamentesség megszüntetésére vonatkozó adóváltoztatásokat, a digitális platformok megadóztatását, valamennyi csomag megadóztatását, valamint a katonai illeték tartós alkalmazását.

Az ukrán gazdaság súlyos stabilitási válságban van

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben írtunk, Ukrajnának már áprilisban nem lesz miből fedeznie a költségvetési kiadásait, az országot pénzügyi katasztrófa fenyegeti – jelentette ki  Danyiil Hetmancev, a Nép Szolgája kormánypárt parlamenti képviselője, a törvényhozás pénzügyi bizottságának elnöke. Az ukrán szakértők áprilist tekintik végső határidőnek az Ukrajna partnereitől várt pénzügyi segítség beérkezésére.

Az IMF fogságába esett Ukrajna

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról is, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) négy évre szóló, összesen 8,1 milliárd dollárnyi hitelt hagyott jóvá Ukrajnának csütörtök esti döntésével. A keretből 1,5 milliárd dollárt azonnal folyósítanak.
Az IMF közleménye szerint az új hitel egy 2023-ban jóváhagyott, 15,5 milliárd dolláros programot vált fel, segít fönntartani a gazdasági stabilitást, és biztosítja a közkiadások folyamatosságát. 

Krisztalin Georgieva az IMF ügyvezető igazgatója és Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke

Krisztalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója szerint „Ukrajna és népe figyelemre méltó ellenálló képességgel vészelte át a több mint négy éve tartó, pusztító háborút”, egyben méltatta az ukrán hatóságok erőfeszítéseit az általános makrogazdasági és pénzügyi stabilitás fenntartása, a belföldi bevételek növelése és néhány kritikus reform előmozdítása érdekében – emelte ki az MTI.

Borítókép: IMF (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekMagyar Péter

Nyeretlen kétéves a világrengetegben

Szőcs László avatarja

Magyar Pétertől huszonhét (!) feltétel teljesülését várják Brüsszelben, a hazánknak járó 34 milliárd euróért cserébe.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
