OroszországZelenszkijorosz-ukrán háború

1500 kilométer felett is csapást mérne Ukrajna – Zelenszkij új szakaszt hirdetett

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Ukrajna tovább növeli az Oroszországon belüli katonai célpontok elleni csapások hatótávolságát. A cél az orosz hadiipari és logisztikai kapacitások gyengítése, eközben Kijev ismét a diplomácia szükségességére figyelmeztette Moszkvát.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 19:41
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Zelenszkij „hosszú távú szankcióként” jellemezte az ukrán fegyverek ilyen jellegű alkalmazását, amelynek célja az orosz hadiipari, logisztikai és energetikai infrastruktúra gyengítése. Külön kiemelte az ukrán biztonsági szolgálat munkáját, megköszönve az operációk pontosságát – magyarázza a portál.

Az elnök szerint minden egyes sikeres találat hozzájárul Oroszország katonai potenciáljának csökkentéséhez, különösen az olajipar és az exportképességek területén. Hozzátette: egyre nyilvánvalóbb, hogy Oroszországnak be kell fejeznie a háborút, és el kell mozdulnia a diplomácia irányába.

A bejelentés hátterében az áll, hogy április 29-én éjjel ukrán dróntámadások értek több oroszországi energetikai létesítményt is. Az Orszk városában található egyik legnagyobb finomítót, az Orsknefteorgsintezt is célba vették. A létesítmény évente mintegy 6 millió tonna olajat dolgoz fel, és kulcsszerepet játszik az Urál és a Volga régió ellátásában.

A Permi terület egyik fontos olajelosztó állomásánál is tűzről érkeztek jelentések, amely az orosz csővezeték-hálózat egyik meghatározó csomópontja. Innen jut el az olaj többek között exportkikötőkbe, például Novorosszijszk és Tuapsze irányába.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu