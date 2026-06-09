Dublin nem várna tovább: felgyorsítaná Ukrajna uniós csatlakozását

A diplomata hangsúlyozta, hogy Dublin mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásai a lehető leggyorsabban haladjanak előre. Emellett arról is beszélt, hogy folyamatban van azoknak a sajtóértesüléseknek a vizsgálata, amelyek szerint egy ír ipari létesítmény kapcsolatban állhat az orosz háborús erőfeszítésekkel.

Az ügy előzménye, hogy az Irish Times oknyomozó riportja szerint az Aughinish Alumina timföldgyár működése közvetett módon támogathatja Oroszország háborús tevékenységét. A cikk jelentős visszhangot váltott ki Írországban, és belpolitikai vitát is elindított.

O'Donoghue ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Írország továbbra is támogatja az Oroszországgal szembeni uniós szankciókat.

Mindig támogattuk a szankciós csomagokat, és a jövőben is konstruktívan veszünk részt azok kialakításában

– fogalmazott.

Az ír diplomata szerint Dublin a hamarosan elfogadásra kerülő 21. uniós szankciós csomagot is támogatni fogja. Jelenleg ugyanakkor nem várható, hogy az intézkedések között külön szerepeljen az Aughinish Alumina ügye.