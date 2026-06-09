Ukrajna EU-csatlakozásagyorsított eljárásorosz-ukrán háborúÍrország

Dublin nem várna tovább: felgyorsítaná Ukrajna uniós csatlakozását

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Miközben Írország az Európai Unió soros elnökeként Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítását ígéri, komoly visszhangot váltott ki egy jelentés, amely szerint egy ír ipari vállalat közvetett módon az orosz háborús erőfeszítéseket támogathatja. Az ügy belpolitikai vitát indított el Dublinban, az ír vezetés ugyanakkor továbbra is Ukrajna és az Oroszország elleni szankciók támogatása mellett áll ki.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 16:13
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
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A diplomata hangsúlyozta, hogy Dublin mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásai a lehető leggyorsabban haladjanak előre. Emellett arról is beszélt, hogy folyamatban van azoknak a sajtóértesüléseknek a vizsgálata, amelyek szerint egy ír ipari létesítmény kapcsolatban állhat az orosz háborús erőfeszítésekkel.

Az ügy előzménye, hogy az Irish Times oknyomozó riportja szerint az Aughinish Alumina timföldgyár működése közvetett módon támogathatja Oroszország háborús tevékenységét. A cikk jelentős visszhangot váltott ki Írországban, és belpolitikai vitát is elindított.

O'Donoghue ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Írország továbbra is támogatja az Oroszországgal szembeni uniós szankciókat.

Mindig támogattuk a szankciós csomagokat, és a jövőben is konstruktívan veszünk részt azok kialakításában

 – fogalmazott.

Az ír diplomata szerint Dublin a hamarosan elfogadásra kerülő 21. uniós szankciós csomagot is támogatni fogja. Jelenleg ugyanakkor nem várható, hogy az intézkedések között külön szerepeljen az Aughinish Alumina ügye.

Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán O'Donoghue elmondta, hogy Írország a következő hónapokban Ukrajna és Moldova előrehaladását is kiemelt célként kezeli.

Az Európai Unió várhatóan június 15-én nyitja meg Ukrajna első csatlakozási tárgyalási fejezetcsoportját. Ez újabb fontos állomást jelentene a 2022-ben tagjelölti státuszt kapott ország számára.

Az Európai Bizottság álláspontja szerint Ukrajna készen áll arra, hogy valamennyi tárgyalási fejezet esetében továbblépjen. Az esetleges késedelmek hátterében ezért elsősorban egyes tagállamok politikai kifogásai állhatnak.

Az ír elnökség célja, hogy a lehető legtöbb tárgyalási fejezet megnyíljon a következő fél év során. 

Az orosz–ukrán háború friss híreit itt tudja nyomon követni.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

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