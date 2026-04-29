OroszországVlagyimir Putyinorosz-ukrán háború

Putyin óriási katasztrófára figyelmeztetett

Az orosz elnök a Duma előtt beszélt az energetikai infrastruktúrát ért ukrán támadásokról. Vlagyimir Putyin szerint a hasonló műveletek környezeti katasztrófával fenyegetnek.

Magyar Nemzet
2026. 04. 29. 7:51
Fotó: DMITRY LOVETSKY Forrás: POOL
Egyre több drón támadja a civil infrastruktúrát. Íme a legújabb példa: energiai létesítmények elleni csapások Tuapszeban, amelyek potenciálisan súlyos környezeti következményekkel járhatnak

– fogalmazott az orosz elnök. 

Április 28-án éjjel drónok támadtak egy tengeri terminált és egy olajfinomítót Tuapsze városában, a Krasznodari határterületen. A hatóságok jelentése szerint több mint 160 mentő oltotta a támadás következtében kialakult nagy kiterjedésű tüzet, a lakosokat pedig evakuálták.

Az ukrán fegyveres erők jelentése szerint a Tuapsze és Jaroszlavl városaiban található olajfinomítók elleni csapások következményeként 24 olajtároló semmisült meg, és további négy megrongálódott. Az ukrán különleges erők nem sokkal korábban pedig sikeresen mértek csapást Tuapsze fekete-tengeri kikötőjének olajtermináljára.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Csépányi Balázs
idezojelekgelencsér ferenc

Szánalmasan vergődnek a bukott baloldali figurák, Magyar Péter kegyét keresik

Csépányi Balázs avatarja

Ennyit az emberi tartásról és a méltóságról.

