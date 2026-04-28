Rendkívüli

Rendkívüli

Putyin: Visszafordíthatatlanul átalakul a világrend

Visszafordíthatatlan változások zajlanak a világgazdaság és a nemzetközi rendszer egészében, mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök egy nemzetközi fórum résztvevőihez intézett videóüzenetében.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2026. 04. 28. 12:45
Vlagyimir Putyin orosz elnök Szentpéterváron, 2026. április 27-én Fotó: Gavriil Grigorov Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt évek történései azt bizonyítják, hogy a globális növekedés minden eleme – a gazdaságtól és a pénzügyektől kezdve a technológián át egészen a demográfiáig – visszafordíthatatlanul változik

– fogalmazott.

Gyengülő Nyugat, erősödő új központok

Vlagyimir Putyin szerint a korábbi nemzetközi szabályok és megközelítések fokozatosan elveszítik jelentőségüket, részben a nyugati államok politikájának következtében. 

Úgy véli, a Nyugat vezető szerepe meggyengül, miközben új növekedési központok emelkednek fel, elsősorban a globális Dél országaiban.

Az orosz államfő hangsúlyozta: a világ jelenleg egy többpólusú berendezkedés felé halad, amelyben egyre nagyobb szerepet kapnak azok az államok, amelyek a szuverenitásukat kulcsfontosságú területeken is meg kívánják őrizni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök felszólal a BRICS-csúcson, 2024. október 24-én Kazanyban (Fotó: AFP/Maxim Shemetov)

Putyin: Együttműködés nélkül nincs fejlődés

Beszédében arra is kitért, hogy a jövő világgazdasági modellje csak akkor lehet stabil, ha az országok közötti együttműködés erősödik.

A globális fejlődés modellje csak akkor lehet fenntartható és igazságos, ha az egyenlőség és a kölcsönös tisztelet elvein alapul, és figyelembe veszi minden ország érdekeit

– hangsúlyozta Putyin.

Hozzátette: egyetlen ország sem képes elszigetelten fejlődni, mások rovására vagy azok kárára.

Az orosz elnök beszéde A világ jövője: a globális növekedés új platformja című fórumhoz kapcsolódott, amelyet április 27. és 29. között rendeznek meg Oroszországban. A tanácskozás célja, hogy szakértők bevonásával közös képet alakítsanak ki a világgazdaság jövőjéről. A szervezők tájékoztatása szerint az idei eseményen több mint 120 ország képviselői vesznek részt, ami jól mutatja, hogy a világrend átalakulása iránt globális szinten is jelentős az érdeklődés.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök Szentpéterváron, 2026. április 27-én (Fotó: AFP/Gavriil Grigorov) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
Lóránt Károly avatarja

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.
