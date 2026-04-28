Putyin: Visszafordíthatatlanul átalakul a világrend

Putyin: Együttműködés nélkül nincs fejlődés

Beszédében arra is kitért, hogy a jövő világgazdasági modellje csak akkor lehet stabil, ha az országok közötti együttműködés erősödik.

A globális fejlődés modellje csak akkor lehet fenntartható és igazságos, ha az egyenlőség és a kölcsönös tisztelet elvein alapul, és figyelembe veszi minden ország érdekeit

– hangsúlyozta Putyin.

Hozzátette: egyetlen ország sem képes elszigetelten fejlődni, mások rovására vagy azok kárára.

Az orosz elnök beszéde A világ jövője: a globális növekedés új platformja című fórumhoz kapcsolódott, amelyet április 27. és 29. között rendeznek meg Oroszországban. A tanácskozás célja, hogy szakértők bevonásával közös képet alakítsanak ki a világgazdaság jövőjéről. A szervezők tájékoztatása szerint az idei eseményen több mint 120 ország képviselői vesznek részt, ami jól mutatja, hogy a világrend átalakulása iránt globális szinten is jelentős az érdeklődés.