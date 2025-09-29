Új világrend van születőben a szemünk előtt

Mint arról korábban beszámoltunk, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) történetének legnagyobb szabású csúcstalálkozóját rendezték meg augusztus 31. és szeptember 1. között a kínai Tiencsinben. A SCO csúcstalálkozó a globális hatalmi egyensúly átalakulását vetítheti előre. Ez a feltörekvő szövetség egy új világrend létrejöttét jelentheti, jelentős geopolitikai és gazdasági következményekkel – írja az Origo.

Új világrend van születőben, a főszerpben Kína, Oroszország és India

India, Oroszország és Kína erősségei

India szolgáltató szektor alapú gazdasága növekszik. Oroszország nagy szereplő az energiapiacon, túlteljesítve Kínát. Ha ez a három ország összefog, az Egyesült Államok befolyása csökkenni fog a világban. A SCO találkozón megerősítették, hogy a nehéz időkben Oroszország India mellett állt és most, amikor Oroszország került nehéz helyzetbe, India sem hagyja őt magára. Ráadásul Putyin decemberben Indiába látogat és ennek keretében új védelmi és gazdasági megállapodásokat írnak majd alá.