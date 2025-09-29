Rendkívüli

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

OroszországIndiaKína

Új világrend van születőben a szemünk előtt

A közelmúltban lezajlott Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozója egy új globális hatalmi dinamika jeleit mutatta, kiemelve India, Oroszország és Kína növekvő befolyását, amelyek egyre inkább kihívást jelentenek az Egyesült Államok dominanciájára nézve. A találkozó egy többpólusú új világrend kialakulását vetítheti előre, jelentős geopolitikai és gazdasági következményekkel.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 9:27
Fotó: SERGEY BOBYLEV/KREMLIN PRESS S. Forrás: ANADOLU
Mint arról korábban beszámoltunk, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) történetének legnagyobb szabású csúcstalálkozóját rendezték meg augusztus 31. és szeptember 1. között a kínai Tiencsinben. A SCO csúcstalálkozó a globális hatalmi egyensúly átalakulását vetítheti előre. Ez a feltörekvő szövetség egy új világrend létrejöttét jelentheti, jelentős geopolitikai és gazdasági következményekkel – írja az Origo.

Új világrend van születőben, a főszerpben Kína, Oroszország és India
Új világrend van születőben, a főszerpben Kína, Oroszország és India 
Fotó: SUO TAKEKUMA / POOL

India, Oroszország és Kína erősségei

India szolgáltató szektor alapú gazdasága növekszik. Oroszország nagy szereplő az energiapiacon, túlteljesítve Kínát. Ha ez a három ország összefog, az Egyesült Államok befolyása csökkenni fog a világban. A SCO találkozón megerősítették, hogy a nehéz időkben Oroszország India mellett állt és most, amikor Oroszország került nehéz helyzetbe, India sem hagyja őt magára. Ráadásul Putyin decemberben Indiába látogat és ennek keretében új védelmi és gazdasági megállapodásokat írnak majd alá.

Az Egyesült Államok és a nyugati országok nyomást gyakoroltak Indiára, hogy távol tartsa magát Oroszországtól, de Modi és Putyin találkozói egyértelművé tették, hogy India függetlenül cselekszik és nem köt kompromisszumot a nemzeti érdekei kárára, mint írták:

India előnyben részesítette állampolgárai érdekeit, milliárdokat takarított meg, kontroll alatt tartotta az inflációt, és India szerepe globálisan is jelentőssé vált.

India továbbra is kitart az orosz kőolaj vásárlása mellett, annak ellenére, hogy Donald Trumpnak ez nem tetszik. Bár Kína hivatalosan semleges álláspontot hirdet az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, Pekinget azzal vádolják, hogy kulcsszerepet játszik az orosz háborús erőfeszítések támogatásában. 2022 óta Kína vált az orosz energiaexport legfőbb felhasználójává, így segítve a Kremlnek az európai piacok elvesztésének kompenzálásában.

Emellett a kínai vállalatok állítólag a háború folytatásához szükséges szankcionált áruk majdnem 80 százalékát biztosítják Oroszországnak.

Moszkva ezzel is jelezni kívánja, hogy Európán kívül is vannak piacai.

A nyugati országok aggódhatnak az új világrend miatt?

Számos politikus és politikai szakértő a kínai eseményeket a Nyugat-ellenes szövetség megerősítésének tekintette, élén Pekinggel és Moszkvával. Bár a szkeptikusok rámutattak, hogy a kínai események a pompát és a látványt leszámítva eddig nem hoztak sok kézzelfogható eredményt, de politikai szinten zöld utat kapott az orosz–kínai energiakapcsolatokat hosszú távon meghatározó Szibéria Ereje 2 gázvezeték.

Miközben Kína, Oroszország és India közös pontokat találhat a nyugati dominancia iránti ellenszenvükben, számos fontos kérdésben eltérő álláspontot képviselnek, így még túl korai azt állítani, hogy teljes jogú Nyugat-ellenes szövetség jött létre, de a jelentős geopolitikai átrendeződések már most láthatóak, amelyek évtizedekre alakítani fogják a globális trendeket.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök, Narendra Modi india miniszterelnöke és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP)

 

