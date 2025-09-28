Donald Trump első és második hivatali ideje alatt is különleges személyes kapcsolatot ápolt Narendra Modi indiai miniszterelnökkel. Hasonló nézeteik az erőskezű belpolitikáról és Kína globális törekvéseinek féken tartásáról jó párossá tették őket. Az idő azonban mérsékelte a személyes bizalmat: a közös érdekek továbbra is az amerikai–indiai kapcsolatok alapját képezik, ám szakértők szerint a két vezető közötti személyes viszony mára jelentősen megromlott.
Csendben kibékülhet India és az Egyesült Államok?
Bár az Egyesült Államok és India továbbra is közös geopolitikai és gazdasági érdekek mentén működik együtt, Donald Trump és Narendra Modi személyes kapcsolata jelentősen megromlott. Szakértők szerint újabb vámintézkedések, a H-1B vízumdíjak, valamint a Kína és Oroszország felé tett diplomáciai gesztusok jelzik, hogy a két vezető között már nem a kölcsönös bizalom, hanem a pragmatikus érdekek dominálnak. Ennek ellenére elemzők abban bíznak, hogy a két vezető októberi találkozója a malajziai Kelet-ázsiai Csúcstalálkozó alkalmával további lehetőséget nyújthat a feszültségek enyhítésére.
Bár a figyelem gyakran Oroszország kérdésére összpontosít – különösen Trump azon törekvésére, hogy Indiát rákényszerítse az orosz olaj importjának leállítására –, a feszültség középpontjában valójában egy másik fegyveres konfliktus áll. Májusban az indiai ellenőrzés alatt álló Kasmírban történt terrortámadás után kirobbant India–Pakisztán harcok kapcsán Trump békéltetőként próbált fellépni, és J. D. Vance alelnököt, valamint Marco Rubio külügyminisztert bízta meg a feszültség enyhítésével.
Trump augusztusban arról döntött, hogy ötvenszázalékos vámot vet ki Indiára, indoklása szerint az orosz olajvásárlás miatt. Modi egyértelmű üzenetet küldött: elfogadta Hszi Csin-ping kínai elnök meghívását a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) Tiencsinben tartott csúcstalálkozójára, ahol Putyinnal is tárgyalt. Modi hét év után először látogatott Kínába.
Bár a két ország közötti kapcsolatot az állandó érdekek határozzák meg, Washington és Újdelhi egyaránt mély bizalmatlansággal tekint Kína hatalmára és szándékára.
Ugyanakkor vannak jelek a kapcsolatok normalizálódására is: a legutóbbi fejlemények szerint az Egyesült Államok és India még az év végéig kereskedelmi megállapodást jelenthet be. A digitális üzletágban szeptember 22-én született megállapodás szerint az amerikai vállalatoktól nem követelnek információt a forráskódról, illetve más személyes adatokról. További előrelépés lehet, ha India feloldja az amerikai szójabab importjára vonatkozó korlátozásokat, ami komoly győzelem lenne az amerikai gazdák számára, különösen a kínai kereslet csökkenése mellett – számolt be róla a Time.
Trump és Modi októberi találkozója enyhíthet a feszültségen
Trump és Modi októberi találkozója a malajziai Kelet-ázsiai Csúcstalálkozó alkalmával további lehetőséget nyújthat a feszültségek enyhítésére és a kereskedelmi megállapodás előmozdítására.
Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a két vezető kapcsolata továbbra is tranzakciós alapokon nyugszik, ahol a geopolitikai és kereskedelmi érdekek, nem pedig az érzelmi kötődés irányít. Az újabb tényezők, mint a H-1B vízumokra kivetett 100 000 dolláros díj, amely a magasan képzett indiai munkavállalókat érinti, tovább nehezítik a bizalom helyreállítását.
Borítókép: Donald Trump és Narendra Modi kapcsolata jelentősen megromlott (Fotó: AFP)
