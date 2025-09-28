Csendben kibékülhet India és az Egyesült Államok?

Trump augusztusban arról döntött, hogy ötvenszázalékos vámot vet ki Indiára, indoklása szerint az orosz olajvásárlás miatt. Modi egyértelmű üzenetet küldött: elfogadta Hszi Csin-ping kínai elnök meghívását a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) Tiencsinben tartott csúcstalálkozójára, ahol Putyinnal is tárgyalt. Modi hét év után először látogatott Kínába.

Modi a Sanghaji Együttműködési Szervezet Tiencsinben tartott csúcstalálkozóján Putyinnal is tárgyalt Fotó: AFP

Bár a két ország közötti kapcsolatot az állandó érdekek határozzák meg, Washington és Újdelhi egyaránt mély bizalmatlansággal tekint Kína hatalmára és szándékára.

Ugyanakkor vannak jelek a kapcsolatok normalizálódására is: a legutóbbi fejlemények szerint az Egyesült Államok és India még az év végéig kereskedelmi megállapodást jelenthet be. A digitális üzletágban szeptember 22-én született megállapodás szerint az amerikai vállalatoktól nem követelnek információt a forráskódról, illetve más személyes adatokról. További előrelépés lehet, ha India feloldja az amerikai szójabab importjára vonatkozó korlátozásokat, ami komoly győzelem lenne az amerikai gazdák számára, különösen a kínai kereslet csökkenése mellett – számolt be róla a Time.