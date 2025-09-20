vízumtörvényIndiatechnológiai vállalatmunkaadóTrumpvízum

Trump mindent borított

Az indiai technológiai ipar komoly aggodalmát fejezte ki az új amerikai vízumtörvény miatt, amely 100 ezer dollárra emeli a magasan képzett bevándorlók munkavállalási vízumdíját. A Nasscom szerint a hirtelen bevezetett szabály többletköltségeket jelent a cégeknek, és a globális munkaerőpiacra is hatással lehet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 20:40
Az indiai technológiai ipar komoly aggodalmát fejezte ki az új amerikai vízumtörvény miatt Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magasan szakképzett bevándorlók munkavállalási vízumdíjának 100 ezer dollárra (33 millió forint) emelése az Egyesült Államokban fennakadásokat okozhat az indiai technológiai vállalatok nemzetközi működésében – közölte szombaton az Indiai Szoftver- és Szolgáltató Társaságok Szövetsége (Nasscom). A vízumtörvényt Trump pénteken írta alá.

Az új vízumtörvény fennakadásokat okozhat az Egyesült Államokban
Az új vízumtörvény fennakadásokat okozhat az Egyesült Államokban (Fotó: AFP)

A Nascom szerint a washingtoni kormány által a bevezetésre megszabott alig egynapos határidő további bizonytalanságot kelt üzleti és akadémiai körökben, illetve problémákat jelenthet a már futó projekteknél is. 

A szövetség egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a rendelkezés hatására felmerülő többletköltségek megterhelik a vállalatokat is, és a globális munkaerőpiacra is hatással lehetnek. 

A vízumtörvényt Trump pénteken írta alá

Donald Trump amerikai elnök pénteken írta alá az ezzel kapcsolatos rendeletet, és a Fehér Házban rendezett nyilvános eseményen elhangzott: 

A megemelt díjjal az a cél, hogy valóban csak a legmagasabban képzettek utazzanak be az Egyesült Államokba az úgynevezett H-1B vízummal, olyan szakemberek, akiknek a munkaadója hajlandó vállalni az ilyen magas költséget is annak érdekében, hogy foglalkoztathassa az illetőt, és ne amerikait vegyen fel a pozícióra. 

A hírre reagálva több egyesült államokbeli techóriás felszólította külföldi, ilyen vízummal rendelkező dolgozóit, hogy vagy egyáltalán ne hagyják el az országot, ha továbbra is ott akarnak dolgozni, vagy mihamarabb hagyják el. 

Újbóli hivatalba lépése óta Donald Trump több bevándorláskorlátozó intézkedést hozott

Az új rendelkezések többnyire az illegális migrációt veszik célba, azonban több lépés a legális bevándorlás lehetőségét is szűkíti.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök pénteken írta alá az ezzel kapcsolatos rendeletet (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPottyondy Edina

Bizony ám! Hogy úgy van!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése Pottyondy Edináról.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.