Trump mindent borított

A magasan szakképzett bevándorlók munkavállalási vízumdíjának 100 ezer dollárra (33 millió forint) emelése az Egyesült Államokban fennakadásokat okozhat az indiai technológiai vállalatok nemzetközi működésében – közölte szombaton az Indiai Szoftver- és Szolgáltató Társaságok Szövetsége (Nasscom). A vízumtörvényt Trump pénteken írta alá.

Az új vízumtörvény fennakadásokat okozhat az Egyesült Államokban (Fotó: AFP)

A Nascom szerint a washingtoni kormány által a bevezetésre megszabott alig egynapos határidő további bizonytalanságot kelt üzleti és akadémiai körökben, illetve problémákat jelenthet a már futó projekteknél is.

A szövetség egyúttal arra is figyelmeztet, hogy a rendelkezés hatására felmerülő többletköltségek megterhelik a vállalatokat is, és a globális munkaerőpiacra is hatással lehetnek.