Új vízumszabályokat vezetne be a Trump-kormányzat

Donald Trump amerikai elnök kormányzata minden eddiginél átfogóbb utazási korlátozás bevezetését fontolgatja, amely akár negyvenhárom ország állampolgárait is érintheti. Ez nagyjából a világ országainak negyedét jelenti. A tervezet, amely jelenleg a kormányzaton belül kering, vízum kiadása szempontjából három kategóriába sorolja az érintett országokat – számol be róla a The New York Times amerikai napilap.

Donald Trump kormányzata minden eddiginél szigorúbb intézkedéseket vezethet be vízum ügyben (Fotó: AFP)

A legmagasabb, vörös kategóriába tizenegy ország, Afganisztán, Bhután, Kuba, Irán, Líbia, Észak-Korea, Szomália, Szudán, Szíria, Venezuela és Jemen tartozna, ezek állampolgárai számára teljesen megtiltanák a beutazást.

A narancssárga kategóriába sorolt tíz ország, Belarusz, Eritrea, Haiti, Laosz, Mianmar, Pakisztán, Sierra Leone, Dél-Szudán, Türkmenisztán és Oroszország esetében szigorúan korlátoznák a vízumkiadást. Elsősorban az üzleti céllal utazók léphetnének be az Egyesült Államokba, de nekik is kötelező lenne személyes interjún részt venni a vízum megszerzéséhez.

A sárga listán szereplő huszonkét ország, köztük Angola, Kamerun, Kongó, Mali és Zimbabwe, hatvan napot kapna arra, hogy orvosolja a feltárt hiányosságokat, ellenkező esetben valamelyik fenti szigorúbb kategóriába kerülnének.

A dokumentumot a külügyminisztérium állította össze más minisztériumok és hírszerzési szervek biztonságpolitikai szakembereinek részvételével, és a politikai és egyéb szempontok figyelembe vételével még változhat, mire az elnök elé kerül. Ha ebben a formában hirdetik ki, az jóval szigorúbb intézkedés lenne, mint a Trump első elnöksége alatt bevezetett korlátozás.

Különösen figyelemre méltó Oroszország és Venezuela feltűnése a listán, hiszen az előbbivel kapcsolatban Trump a békefolyamat előmozdítására törekszik, utóbbival pedig az illegális migránsok deportálása kapcsán működik együtt a Trump-kormányzat.

Borítókép: Illusztráció Forrás: Pixabay)