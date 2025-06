Óriási sikert aratott Trump kezdeményezése

Miközben az amerikai bevándorlási hatóság letartóztatásai és kitoloncolásai folyamatosan a címlapokra kerültek, Donald Trump elnök egy másik programot is bevezetett az illegális migráció megállítására és az illegális bevándorlók eltávolítására az Egyesült Államokból – hívja fel a figyelmet Andrew Arthur, a Center for Immigration Studies amerikai agytröszt kutatója a New York Post amerikai napilapban megjelent véleménycikkében.

Donald Trump kormánya, többek között Kristi Noem belbiztonsági miniszter is sokat tesz az illegális migráció megfékezéséért (Fotó: NurPhoto via AFP)

A program, amelynek célja, hogy ösztönözze az illegális migránsokat, hogy hagyják el az országot, sokkal kisebb visszhangot kapott, de annál hatékonyabbnak bizonyult.

A Center for Immigration Studies becslése szerint körülbelül 15,4 millió illegális bevándorló tartózkodik az Egyesült Államokban, ami a Biden-kormányzat négy éve alatt 50 százalékos növekedést jelent.

Trump visszatérésével ő, Tom Homan, a határvédelem felelőse és Kristi Noem belbiztonsági miniszter közösen dolgoznak azon, hogy csökkentsék a jogellenesen az országban tartózkodó személyek számát. Erre két módszert alkalmaznak: az egyik a bűnözők letartóztatására és kitoloncolására összpontosít, míg a másik az önkéntes távozást ösztönzi.

Az önkéntes távozási program része egy többmillió dolláros kampány, amely figyelmezteti a migránsokat: vagy önként távoznak, hogy később visszatérhessenek az amerikai álom reményében, vagy kockáztatják a kitoloncolást. A belbiztonsági minisztérium (DHS) ezenkívül anyagi ösztönzőt, 1000 dolláros juttatást ajánlott azoknak, akik önként hagyják el az országot, ami sokkal olcsóbb megoldás az adófizetők számára, mint a kitoloncolás, amely átlagosan 17100 dollárba kerül személyenként.

Hogy mennyire hatékony is a program, azt jól mutatják a foglalkoztatási adatok – írja Arthur. A Wall Street Journal cikke szerint az illegális bevándorlók száma 773 000 fővel csökkent Trump második elnökségének első négy hónapjában, a Washington Post pedig arról ír, hogy március óta „egymillió külföldi születésű munkavállaló hagyta el a munkaerőpiacot”. Ez pedig a bérek növekedéséhez vezetett, az átlagos órabér 0,4 százalékkal 36,24 dollárra nőtt májusban.

Ahhoz azonban, hogy az önkéntes távozás ösztönzése sikeres legyen, világossá kell tenni az illegális migránsok számára, hogy a Trump-kormányzat komolyan veszi a letartóztatásokat és a kitoloncolásokat, a munkaadók pedig látják, hogy a szövetségi hatóságok lecsapnak a gyanús cégekre.

A DHS nem képes letartóztatni és kitoloncolni a 15,4 millió illegális bevándorlót, de Trump programja révén sokan maguktól fogják elhagyni az országot, ahogy több százezren már meg is tették – zárja cikkét a Center for Immigration Studies kutatója.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)