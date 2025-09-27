Kína újra tengeri nagyhatalom

A modern kori világtörténelemben új korszak kezdődött jó fél évszázada, amikor – az Egyesült Államok történetében először – Kína földjére lépett a hivatalban levő amerikai elnök. 1972 februárjában a kommunista Kína teljhatalmú vezetője,

Mao Ce-tung Pekingben fogadta Richard Nixont és nemzetbiztonsági tanácsadóját, Henry Kissingert. Ezzel a találkozóval kezdődött el a Nixon által elképzelt és Kissinger által előkészített amerikai nyitás Kína felé, ami fokozatosan háromszereplőssé változtatta az addig kétpólusú világrendet.

A „háromszögelés” a hidegháború végéig, sőt azt követően is az amerikai geopolitika alapelvévé vált, s nagyban hozzájárult a globális konfliktusok sikeres kimeneteléhez.

Azt azonban aligha gondolta az USA akkori két vezető politikusa, hogy fél évszázad múlva

már nem a Szovjetunió, illetve Oroszország lesz a legfőbb ellenfél, a globális kihívó, hanem éppen Kína. S ma már nem csupán gazdasági téren – a Mao idején még szegény, fejletlen távol-keleti ország a XXI. század elejére a világ második legnagyobb gazdasági hatalmává vált –, hanem egyre inkább katonai szempontból is.

Sokan elcsodálkoztak a napokban, amikor bemutatták a kínai haditengerészet legújabb, legnagyobb, egyben legkorszerűbb büszkeségét, a Fucsien repülőgép-hordozót. A több mint háromszáz méter hosszú, 80-85 ezer tonnás vízkiszorítású, mozgó repülőtérként funkcionáló óriás már megközelíti a legnagyobb amerikai riválisait. Az elektromágneses katapultrendszerrel felszerelt hadihajó mérföldkövet jelent a kínai haditengerészet modernizációjában, hiszen eddig a világon csupán egyetlen ország – az Egyesült Államok – rendelkezett hasonló technológiával és képességgel, a USS Gerald R. Ford hordozó révén.

Katonai szakértők szerint ez a csúcstechnológia Kínát közelebb hozza ahhoz, hogy az óceánokon is hatékonyan működtethesse flottáját – ezt hívják blue-water (kék vízi) képességnek, vagyis a távoli (globális) hadviselés lehetőségének.

Bár ettől még az amerikai haditengerészet geostratégiai előnye, fölénye (legalábbis ezen a téren) egyelőre megmarad, mivel összesen tizenegy repülőgép-hordozóval rendelkezik – és valamennyi nukleáris meghajtású –, míg fő riválisa még csak három, hagyományos üzemanyaggal működő hordozóval, a jelek szerint Kína óriási léptekkel halad afelé, hogy globális tengeri nagyhatalommá váljon. Tegyük hozzá: ismét. Ugyanis a történelemben volt már hasonló pozícióban.