Putyin az év első operatív ülésén az aktuális nemzetbiztonsági kérdésekről beszélt, emellett pedig téma volt még Oroszország hozzájárulása egy kiegyensúlyozottabb, többközpontú nemzetközi rendszer felépítéséhez, írja a RIA Novosztyi.
Putyin a többpólusú világrend kialakításáról egyeztetett
Vlagyimir Putyin orosz elnök a Biztonsági Tanács állandó tagjaival tartott megbeszélésen vitatta meg Oroszország biztonsági helyzetét, valamint az ország szerepét a többpólusú világrend kialakításában, közölte a Kreml.
Putyin az orosz legfelsőbb vezetés előtt fejtette ki terveit
A többpólusú világrenddel kapcsolatos elképzeléseket Szergej Lavrov külügyminiszter ismertette a tanács tagjaival, részletezve Moszkva diplomáciai és geopolitikai célkitűzéseit. A megbeszélésen részt vett többek között Mihail Misusztyin miniszterelnök, a Szövetségi Tanács elnöke Valentyina Matvijenko, az Állami Duma elnöke Vjacseszlav Vologyin, valamint a Biztonsági Tanács helyettes elnöke, Dmitrij Medvegyev.
Jelen volt továbbá Anton Vajno, az elnöki adminisztráció vezetője, Szergej Sojgu, a Biztonsági Tanács titkára, Nyikolaj Patrusev, elnöki tanácsadó, Vlagyimir Kolokolcev belügyminiszter, valamint az FSZB és az SZVR vezetői, Alekszandr Bortnyikov és Szergej Nariskin. A tanácskozáson részt vett Szergej Ivanov, az elnök különleges képviselője is.
A Kreml szerint a megbeszélés megerősítette: Moszkva továbbra is stratégiai célként tekint a nemzetközi erőviszonyok átalakulására, és aktív szerepet kíván vállalni a globális politikai rendszer újraformálásában.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök vezeti a Biztonsági Tanács ülését Moszkvában 2026. január 19-én (Fotó: AFP/Vjacseszlav Prokofjev)
Vége van: Zelenszkij ettől a döntéstől rettegett
A kormánykoalíció döntéséről a házelnök számolt be.
Trump átírta az idei davosi Világgazdasági Fórum napirendjét
Ukrajna, Grönland, amerikai vámok.
Itt van Moszkva bejelentése Európa kapitulálásáról
Az orosz elnök különmegbízottja szerint ez várható volt.
Pánik Davosban: Trump miatt Grönland ügye előtérbe kerül
Ukrajna háttérbe szorul.
