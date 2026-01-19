Putyin a többpólusú világrend kialakításáról egyeztetett

Putyin az orosz legfelsőbb vezetés előtt fejtette ki terveit

A többpólusú világrenddel kapcsolatos elképzeléseket Szergej Lavrov külügyminiszter ismertette a tanács tagjaival, részletezve Moszkva diplomáciai és geopolitikai célkitűzéseit. A megbeszélésen részt vett többek között Mihail Misusztyin miniszterelnök, a Szövetségi Tanács elnöke Valentyina Matvijenko, az Állami Duma elnöke Vjacseszlav Vologyin, valamint a Biztonsági Tanács helyettes elnöke, Dmitrij Medvegyev.

Jelen volt továbbá Anton Vajno, az elnöki adminisztráció vezetője, Szergej Sojgu, a Biztonsági Tanács titkára, Nyikolaj Patrusev, elnöki tanácsadó, Vlagyimir Kolokolcev belügyminiszter, valamint az FSZB és az SZVR vezetői, Alekszandr Bortnyikov és Szergej Nariskin. A tanácskozáson részt vett Szergej Ivanov, az elnök különleges képviselője is.

A Kreml szerint a megbeszélés megerősítette: Moszkva továbbra is stratégiai célként tekint a nemzetközi erőviszonyok átalakulására, és aktív szerepet kíván vállalni a globális politikai rendszer újraformálásában.