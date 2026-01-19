PutyinOroszországBiztonsági Tanácstöbbpólusú világrendegyeztet

Putyin a többpólusú világrend kialakításáról egyeztetett

Vlagyimir Putyin orosz elnök a Biztonsági Tanács állandó tagjaival tartott megbeszélésen vitatta meg Oroszország biztonsági helyzetét, valamint az ország szerepét a többpólusú világrend kialakításában, közölte a Kreml.

Forrás: RIA Novosztyi2026. 01. 19. 14:15
Vlagyimir Putyin orosz elnök vezeti a Biztonsági Tanács ülését Moszkvában, 2026. január 19-én Fotó: Vjacseszlav Prokofjev Forrás: AFP
Putyin az év első operatív ülésén az aktuális nemzetbiztonsági kérdésekről beszélt, emellett pedig téma volt még Oroszország hozzájárulása egy kiegyensúlyozottabb, többközpontú nemzetközi rendszer felépítéséhez, írja a RIA Novosztyi.

Vlagyimir Putyin orosz elnök  videókonferencián köszönti a Biztonsági Tanács tagjait Moszkvában, 2026. január 19-én. Fotó: AFP/Alekszej Babuskin

Putyin az orosz legfelsőbb vezetés előtt fejtette ki terveit

A többpólusú világrenddel kapcsolatos elképzeléseket Szergej Lavrov külügyminiszter ismertette a tanács tagjaival, részletezve Moszkva diplomáciai és geopolitikai célkitűzéseit. A megbeszélésen részt vett többek között Mihail Misusztyin miniszterelnök, a Szövetségi Tanács elnöke Valentyina Matvijenko, az Állami Duma elnöke Vjacseszlav Vologyin, valamint a Biztonsági Tanács helyettes elnöke, Dmitrij Medvegyev.

Jelen volt továbbá Anton Vajno, az elnöki adminisztráció vezetője, Szergej Sojgu, a Biztonsági Tanács titkára, Nyikolaj Patrusev, elnöki tanácsadó, Vlagyimir Kolokolcev belügyminiszter, valamint az FSZB és az SZVR vezetői, Alekszandr Bortnyikov és Szergej Nariskin. A tanácskozáson részt vett Szergej Ivanov, az elnök különleges képviselője is.

A Kreml szerint a megbeszélés megerősítette: Moszkva továbbra is stratégiai célként tekint a nemzetközi erőviszonyok átalakulására, és aktív szerepet kíván vállalni a globális politikai rendszer újraformálásában.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök vezeti a Biztonsági Tanács ülését Moszkvában 2026. január 19-én (Fotó: AFP/Vjacseszlav Prokofjev)

