A Kreml bejelentette, mire készül Putyin

Vlagyimir Putyin külpolitikai beszédet tart a Kremlben, a legfontosabb nemzetközi témákat érinti majd.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 17:06
Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin külpolitikai beszédet mond a Kremlben a nagykövetekkel tartandó találkozón – jelentette be Dmitrij Peszkov, az elnöki sajtótitkár.

Ma a megbízólevelek átadásának ünnepségére a hagyományoknak megfelelően a Nagy Kreml-palota Sándor-termében kerül sor. Ugyancsak a hagyományok szerint az elnök beszédet mond a látogató nagyköveteknek, és beszéde a legfontosabb külpolitikai kérdésekre fog összpontosítani

 – mondta.

Peszkov hozzátette, hogy 

Putyin értékelni fogja az érintett országokkal fennálló kapcsolatok jelenlegi állását és azok fejlődési kilátásait

 – írja a RIA Novosztyi.

A Kreml szóvivője fontosnak nevezte a közelgő eseményt, amelyen Franciaország, Olaszország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Norvégia, Svédország, Portugália, Afganisztán, Algéria, Brazília, Egyiptom, Kolumbia, Szaúd-Arábia, Kuba, Pakisztán, Izrael, Dél-Korea, Svájc, Irak, Szomália, Mauritánia, Gabon, Srí Lanka, Szenegál, Ruanda, Banglades, Ghána, Namíbia, a Maldív-szigetek, Peru, Uruguay és Libanon nagykövetei vesznek részt.

