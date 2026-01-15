Vlagyimir Putyin külpolitikai beszédet mond a Kremlben a nagykövetekkel tartandó találkozón – jelentette be Dmitrij Peszkov, az elnöki sajtótitkár.
A Kreml bejelentette, mire készül Putyin
Vlagyimir Putyin külpolitikai beszédet tart a Kremlben, a legfontosabb nemzetközi témákat érinti majd.
Ma a megbízólevelek átadásának ünnepségére a hagyományoknak megfelelően a Nagy Kreml-palota Sándor-termében kerül sor. Ugyancsak a hagyományok szerint az elnök beszédet mond a látogató nagyköveteknek, és beszéde a legfontosabb külpolitikai kérdésekre fog összpontosítani
– mondta.
Peszkov hozzátette, hogy
Putyin értékelni fogja az érintett országokkal fennálló kapcsolatok jelenlegi állását és azok fejlődési kilátásait
– írja a RIA Novosztyi.
A Kreml szóvivője fontosnak nevezte a közelgő eseményt, amelyen Franciaország, Olaszország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Norvégia, Svédország, Portugália, Afganisztán, Algéria, Brazília, Egyiptom, Kolumbia, Szaúd-Arábia, Kuba, Pakisztán, Izrael, Dél-Korea, Svájc, Irak, Szomália, Mauritánia, Gabon, Srí Lanka, Szenegál, Ruanda, Banglades, Ghána, Namíbia, a Maldív-szigetek, Peru, Uruguay és Libanon nagykövetei vesznek részt.
Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
