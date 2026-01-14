Brüsszel csak néz: amerikai küldöttség indul Moszkvába?

A Fehér Ház tagadja, hogy készülne találkozó

A Fehér Ház szóvivője közölte: jelenleg nem terveznek ilyen találkozót. A Kreml pedig nem reagált az újságírók kérdéseire az esetleges tárgyalásokkal kapcsolatban. A Bloomberg egyik forrása hozzátette, hogy továbbra is bizonytalan, érdekében áll-e Putyinnak egy újabb találkozó az amerikai közvetítőkkel.

A békefolyamat kilencven százaléknál tart

Amerikai és ukrán tisztviselők szerint jelentős előrelépés történt a harcok befejezését célzó húszpontos terv megvalósításában. Becslésük szerint a pontok mintegy kilencven százalékáról már született megállapodás, bár több alapvető kérdés továbbra is nyitott.

A Kreml továbbra ragaszkodik ahhoz, hogy az ukrán hadsereg vonuljon ki a kelet-ukrajnai Donbász olyan területeiről, amelyeket az orosz csapatoknak nem sikerült elfoglalniuk. Kijev ezzel szemben a jelenlegi frontvonal befagyasztását vagy a csapatok kölcsönös kivonását javasolja egy ütközőzóna kialakítására.

Moszkva továbbra sem fogadja el a NATO-csapatok ukrajnai jelenlétét, és követeli, hogy a megszállt területeket nemzetközileg is ismerjék el orosz területként.

Ezenkívül nyitott kérdés maradt a Zaporizzsjai Atomerőmű irányítása is, amely jelenleg orosz csapatok ellenőrzése alatt áll. Emellett továbbra is bizonytalan az orosz központi bank mintegy háromszázmilliárd dollárnyi befagyasztott vagyonának sorsa.

Információk láttak napvilágot arról is, hogy