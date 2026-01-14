PutyinWitkoffMoszkvaJared Kushner

Brüsszel csak néz: amerikai küldöttség indul Moszkvába?

Steve Witkoff és Jared Kushner hamarosan Moszkvába utaznak, hogy találkozzanak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 12:32
Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Donald Trump elnök veje, Jared Kushner Fotó: MUSTAFA YALCIN Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán hírügynökség forrásai szerint az út Moszkvába akár már ebben a hónapban megtörténhet, de a tervek még nem véglegesek, és az időpont az iráni események miatt változhat. Iránban több mint két hete tartanak a tömeges tiltakozások – írja az RBK Ukrajina.

Steve Witkoff és Jared Kushner hamarosan Moszkvába utaznak (Fotó: LUDOVIC MARIN / POOL)
Steve Witkoff és Jared Kushner hamarosan Moszkvába utaznak. Fotó: AFP

 

A Fehér Ház tagadja, hogy készülne találkozó

A Fehér Ház szóvivője közölte: jelenleg nem terveznek ilyen találkozót. A Kreml pedig nem reagált az újságírók kérdéseire az esetleges tárgyalásokkal kapcsolatban. A Bloomberg egyik forrása hozzátette, hogy továbbra is bizonytalan, érdekében áll-e Putyinnak egy újabb találkozó az amerikai közvetítőkkel.

 

A békefolyamat kilencven százaléknál tart

Amerikai és ukrán tisztviselők szerint jelentős előrelépés történt a harcok befejezését célzó húszpontos terv megvalósításában. Becslésük szerint a pontok mintegy kilencven százalékáról már született megállapodás, bár több alapvető kérdés továbbra is nyitott.

A Kreml továbbra ragaszkodik ahhoz, hogy az ukrán hadsereg vonuljon ki a kelet-ukrajnai Donbász olyan területeiről, amelyeket az orosz csapatoknak nem sikerült elfoglalniuk. Kijev ezzel szemben a jelenlegi frontvonal befagyasztását vagy a csapatok kölcsönös kivonását javasolja egy ütközőzóna kialakítására.

Moszkva továbbra sem fogadja el a NATO-csapatok ukrajnai jelenlétét, és követeli, hogy a megszállt területeket nemzetközileg is ismerjék el orosz területként.

Ezenkívül nyitott kérdés maradt a Zaporizzsjai Atomerőmű irányítása is, amely jelenleg orosz csapatok ellenőrzése alatt áll. Emellett továbbra is bizonytalan az orosz központi bank mintegy háromszázmilliárd dollárnyi befagyasztott vagyonának sorsa.

Információk láttak napvilágot arról is, hogy 

amerikai tisztviselők egy frissített béketervet készülnek átadni Putyinnak és körének. A javaslatok várhatóan tartalmazzák az USA és Európa biztonsági garanciáit Ukrajna számára, valamint a háború utáni újjáépítési folyamat fő irányait.

 

Csúcstalálkozó Párizsban

Január 6-án Párizsban találkoztak Ukrajna partnerei, hogy megvitassák a háború lezárása utáni biztonsági garanciákat. A tárgyalásokon szóba került a közös európai–amerikai álláspont kialakítása, valamint külföldi katonai kontingensek esetleges bevetése egy tűzszünet után.

Emmanuel Macron francia elnök egy koordinációs csoport felállítását jelentette be, amelynek célja a hajlandók koalíciójának hatékony együttműködése Ukrajnával és az Egyesült Államokkal.

Közben január 7-én Párizsban látták Kirill Dmitrijevet, a Kreml különmegbízottját, akit – értesülések szerint – az amerikai nagykövetségen is fogadtak. Az Axios úgy tudja, hogy Donald Trump tanácsadói, Steve Witkoff és Jared Kushner szintén találkoztak vele, és az Egyesült Államok Ukrajnára vonatkozó béketervéről tárgyaltak.

 

Borítókép: Steve Witkoff és Jared Kushner (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Zelenszkij ismét Trumptól vár segítséget

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu