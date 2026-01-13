Donald TrumpUkrajnaDavos

Nyomást gyakorolnának Donald Trumpra az európai vezetők

A Financial Timesnak több forrás is arról beszélt, hogy a G7-országok davosi találkozóján nyomást próbálnak majd gyakorolni az amerikai elnökre a háborúpárti vezetők. Azt szeretnék, ha Donald Trump áldását adná a biztonsági garanciákra.

Magyar Nemzet
2026. 01. 13. 16:38
Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A G7-országok vezetői hamarosan Davosban gyűlnek össze, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és támogatói az amerikai elnökkel is tárgyalnak majd. Információk szerint a háborúpárti vezetők nyomást akarnak majd gyakorolni Donald Trumpra, hogy adja áldását a biztonsági garanciákra – írja a Financial Times

Donald Trump jóváhagyását szeretnék a háborúpárti vezetők
Donald Trump jóváhagyását szeretnék a háborúpárti vezetők. Fotó: Getty Images

A lapnak több forrás is arról beszélt, hogy Olaszország, Németország, Franciaország, Kanada, az Egyesült Királyság és az Európai Bizottság vezetői az amerikai elnök személyes jóváhagyását kérik majd a biztonsági garanciákra. Mint ismeretes nemrég Párizsban Nagy-Britannia és Franciaország arról egyezett meg Ukrajnával, hogy egy esetleges békekötés esetén közös katonai kontingenst küldenek az országba. 

A davosi vezetők találkozóján Trump jóváhagyását szeretnék kicsikarni a kérdésben.

Mind Volodimir Zelenszkij, mind pedig az európai vezetők elengedhetetlennek tartják a biztonsági garanciákat ahhoz, hogy lezárják a háborút. A források szerint azonban hiába a katonai csapatok küldése, Európa önmagában nem elég, hogy garanciákat nyújtson. 

– Az Egyesült Államok nélkül semmi sem fog megtörténni – mondta egy, a tárgyalásokban részt vevő európai tisztviselő, utalva különösen Nagy-Britannia és Franciaország azon ígéreteire, hogy csapatokat telepítenek Ukrajnába. 

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksvédország

A nyitott társadalom csodája (Waterlootól Mahmoudig)

Bayer Zsolt avatarja

Ma Svédországban képviselik a migránsok a teljes romlást. És győzni fognak. Hacsak…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu