Nyomást gyakorolnának Donald Trumpra az európai vezetők

A G7-országok vezetői hamarosan Davosban gyűlnek össze, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és támogatói az amerikai elnökkel is tárgyalnak majd. Információk szerint a háborúpárti vezetők nyomást akarnak majd gyakorolni Donald Trumpra, hogy adja áldását a biztonsági garanciákra – írja a Financial Times.

Donald Trump jóváhagyását szeretnék a háborúpárti vezetők. Fotó: Getty Images

A lapnak több forrás is arról beszélt, hogy Olaszország, Németország, Franciaország, Kanada, az Egyesült Királyság és az Európai Bizottság vezetői az amerikai elnök személyes jóváhagyását kérik majd a biztonsági garanciákra. Mint ismeretes nemrég Párizsban Nagy-Britannia és Franciaország arról egyezett meg Ukrajnával, hogy egy esetleges békekötés esetén közös katonai kontingenst küldenek az országba.