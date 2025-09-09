Erősödik a keleti multipoláris hatalmi tömb

Gazdasági erő és globális befolyás

A három ország együttesen a világ gazdaságának jelentős részét képviseli. A 2024-es adatok szerint Kína és India együttesen a globális GDP mintegy 27 százalékát adja, míg Oroszország további 2 százalékot képvisel. Ez a három gazdaság együttesen tehát több mint egyharmadát teszi ki a világ gazdaságának.

A három ország közötti kereskedelem folyamatosan bővül. Például India és Oroszország kereskedelme 2024-ben 69 milliárd dollárra nőtt, főként az orosz olaj kedvezményes vásárlásának köszönhetően. Ez a növekedés részben a három ország közötti gazdasági együttműködés erősödését tükrözi.

Augusztus 31. és szeptember 1. között 26 ország vezetője találkozott Tiencsinben az SCO ülésén. A 2015-ben csatlakozott India részvétele különösen figyelemreméltó, hiszen eredetileg nem volt biztos Modi miniszterelnök jelenléte. Az amerikai 50 százalékos vámtarifa, az orosz olaj vásárlásának tiltása és az amerikai befektetési megállapodás Pakisztánban azonban arra késztette Indiát, hogy más barátokat is keressen. Tehát ha azt mondjuk, hogy a Nyugat tolta egymás ölébe Oroszországot és Kínát, akkor India barátkozása is a nyugati hibás stratégiából fakad

– mondta lapunknak Horváth Levente, az Eurázsia Központ igazgatója.

Horváth Levente (Fotó: Eurázsia Központ)

A szakértő hangsúlyozta, hogy az SCO mára már a világ népességének közel felét, gazdaságilag pedig a világ negyedét képviseli, vásárlóerő-paritáson számolva pedig a világ 36 százalékát adja.

Ez a nemzetközi szervezet inkább egy együttműködési platform, mint szövetség a Nyugat vagy bármely más hatalmi blokk ellen

– tette hozzá Horváth Levente.