Az amerikai erők felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg

A lángok egy robbanást követően csaptak fel az éppen horgonyzó hajón a reggeli órákban. A 24 tagú legénységnek nem esett bántódása. Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) hétfőn azt közölte, hogy összesen 6 iráni gyorshajót süllyesztettek el a Hormuzi-szorosban, valamint arról is beszámolt, hogy 2, amerikai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajónak sikerült áthaladnia a szoroson.
Donald Trump vasárnap a Truth Social-oldalán jelentette be, hogy az amerikai haditengerészet hétfő reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Freedom) műveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat.
