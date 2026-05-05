Az amerikai erők felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg

Az amerikai erők a Hormuzi-szorosban hétfőn megsemmisítettek több iráni felfegyverzett gyorsjárású kishajót, amelyek lövéseket adtak le egy dél-koreai teherhajóra. Ezt az amerikai elnök jelentette be.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 6:54
Donald Trump Fotó: ANNA MONEYMAKER Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
A lángok egy robbanást követően csaptak fel az éppen horgonyzó hajón a reggeli órákban. A 24 tagú legénységnek nem esett bántódása. Az amerikai Középső Parancsnokság (CENTCOM) hétfőn azt közölte, hogy összesen 6 iráni gyorshajót süllyesztettek el a Hormuzi-szorosban, valamint arról is beszámolt, hogy 2, amerikai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajónak sikerült áthaladnia a szoroson.

Donald Trump vasárnap a Truth Social-oldalán jelentette be, hogy az amerikai haditengerészet hétfő reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Freedom) műveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat.

Az elnök hétfőn egy interjúban azt hangoztatta, hogy amennyiben Irán próbálja megzavarni a küldetést, „elsöprik a Föld felszínéről”. A CENTCOM közölte, hogy 15 ezer katonával, több mint 100, szárazföldi bázisra vagy hordozóhajókra telepített repülőgéppel, valamint hadihajókkal és drónokkal támogatja a Hormuzi-szorosra vonatkozó új amerikai kezdeményezést. A közel-keleti régióért is felelős amerikai katonai irányítási törzs szintén hétfőn bejelentette, hogy újabb iráni érdekeltségű hajót fordítottak vissza Irán partjai felé a blokád részeként. A CENTCOM közleménye szerint már 50-re emelkedett azon vízi járművek száma, amelyek iráni kikötőkre április közepén bevezetett zárlat miatt nem tudtak kihajózni a Hormuzi-szorosból.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
