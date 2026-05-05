Az amerikai erők felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg

Az elnök hétfőn egy interjúban azt hangoztatta, hogy amennyiben Irán próbálja megzavarni a küldetést, „elsöprik a Föld felszínéről”. A CENTCOM közölte, hogy 15 ezer katonával, több mint 100, szárazföldi bázisra vagy hordozóhajókra telepített repülőgéppel, valamint hadihajókkal és drónokkal támogatja a Hormuzi-szorosra vonatkozó új amerikai kezdeményezést. A közel-keleti régióért is felelős amerikai katonai irányítási törzs szintén hétfőn bejelentette, hogy újabb iráni érdekeltségű hajót fordítottak vissza Irán partjai felé a blokád részeként. A CENTCOM közleménye szerint már 50-re emelkedett azon vízi járművek száma, amelyek iráni kikötőkre április közepén bevezetett zárlat miatt nem tudtak kihajózni a Hormuzi-szorosból.

