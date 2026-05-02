Már Ausztriában is tombol az eltörléskultúra

Az osztrák felsőoktatást is utolérte az eltörléskultúra legsötétebb formája. A Bécsi Egyetem az utolsó pillanatban, mondvacsinált okokra hivatkozva fújta le Rudolf Taschner, Ausztria egyik legismertebb matematikusának kitüntetését. A professzor bűne csupán annyi volt, hogy a józan ész talaján állva kritizálni merte a nyugati egyetemeken burjánzó genderideológiát és a klímahisztit – hívja fel a figyelmet az Origo.

2026. 05. 02. 11:54
Taschner május 13-án vette volna át a Bécsi Egyetem arany doktori diplomáját, amellyel az intézmény az ötven éve végzett, kiemelkedő tudományos vagy szakmai eredményeket elérő öregdiákjait ismeri el. A matematikus már a köszönőbeszédét is megírta, amikor az egyetem vezetése botrányos módon, néhány nappal a ceremónia előtt visszavonta a díjat – számol be róla az Origo a Brussels Signal belga hírportálra hivatkozva.

Stefan Krammer, az egyetemi szenátus elnöke a Die Presse osztrák napilapnak azzal magyarázta a megdöbbentő lépést, hogy „aggályok merültek fel” Taschner megnyilvánulásaival kapcsolatban. 

Egészen pontosan az fájt az egyetem vezetésének, hogy a matematikus élesen bírálta a gendertudományok és a posztkoloniális tanulmányok indokolatlanul erős jelenlétét a felsőoktatásban, a klímaváltozást pedig „mondvacsinált ügynek” nevezte, sürgetve a döntéshozókat, hogy inkább a társadalom valós problémáival foglalkozzanak.

A megfigyelők szerint a cenzúra hátterében egy konkrét, a baloldali hálózatokat érzékenyen érintő kritika is állhat. Taschner ugyanis nemrég szóvá tette, hogy az Osztrák Tudományos Alap elképesztő összeget, 400 ezer eurót (mintegy 145 millió forintot) pazarolt el egy az „alvásesztétikát” kutató művészeti projektre. A professzor ezt haszontalan pénzszórásnak nevezte, amivel azonban magára haragította a projektet benyújtó egyetem vezetőjét, a prominens szociáldemokrata (SPÖ) politikust, Andreas Mailath-Pokornyt.

A Bécsi Egyetem döntése hatalmas felháborodást váltott ki Ausztriában.

A tudományban nem szabad tolerálni az ideológiai cenzúrát… A Bécsi Egyetemet sürgetjük, hogy tegye félre ideológiai szemellenzőit, és térjen vissza alapelveihez

– fogalmazott Nico Marchetti, az ÖVP főtitkára.

Franz Schellhorn, az Agenda Austria agytröszt vezetője egyszerűen „őrültségnek” nevezte a történteket.

Az intézmény ideológiai elfogultsága még a baloldali véleményvezéreknél is kiverte a biztosítékot.

Micsoda teljes képtelenség, hogy egy helytelen, de teljesen legitim vélemény azt eredményezze, hogy azt, amit tisztelni kellene – nevezetesen a matematikai eredményeket –, többé ne tiszteljék. Egy ilyen hozzáállás méltatlan egy szabad társadalomhoz

– kommentálta a lépést Hasnain Kazim német író, a baloldali Spiegel magazin korábbi bécsi tudósítója.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Robert C. Castel
idezojelekIrán

Robert C. Castel: Ibn Khaldúnnal Rijád utcáin

Robert C. Castel avatarja

Mennyit ér a fényes palota, ha más birtokolja a kardot?

