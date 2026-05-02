Már Ausztriában is tombol az eltörléskultúra

Taschner május 13-án vette volna át a Bécsi Egyetem arany doktori diplomáját, amellyel az intézmény az ötven éve végzett, kiemelkedő tudományos vagy szakmai eredményeket elérő öregdiákjait ismeri el. A matematikus már a köszönőbeszédét is megírta, amikor az egyetem vezetése botrányos módon, néhány nappal a ceremónia előtt visszavonta a díjat – számol be róla az Origo a Brussels Signal belga hírportálra hivatkozva.

Stefan Krammer, az egyetemi szenátus elnöke a Die Presse osztrák napilapnak azzal magyarázta a megdöbbentő lépést, hogy „aggályok merültek fel” Taschner megnyilvánulásaival kapcsolatban.

Egészen pontosan az fájt az egyetem vezetésének, hogy a matematikus élesen bírálta a gendertudományok és a posztkoloniális tanulmányok indokolatlanul erős jelenlétét a felsőoktatásban, a klímaváltozást pedig „mondvacsinált ügynek” nevezte, sürgetve a döntéshozókat, hogy inkább a társadalom valós problémáival foglalkozzanak.