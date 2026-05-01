Csoda a Pireneusokban: így élte túl a Calzedonia alapítója a repülőgép-balesetét

Perceken múlt az élete: Sandro Veronesi, a Calzedonia és az Intimissimi alapítója egy lezuhanó repülőgépből menekült meg a Pireneusokban. Az üzletember a kritikus pillanatban ejtőernyőt nyitott, ami jelentősen csökkentette a becsapódás erejét, így ő és utasa is túlélték a balesetet.

2026. 05. 01. 12:55
Cessna repülőgép – illusztráció (Fotó: AFP)
Veronesi aznap délután egy kék-fehér Cessna 182-es repülőgéppel szállt fel a carcassonne-i repülőtérről. Körülbelül egy óra elteltével a gép hirtelen veszíteni kezdett a magasságából. Egyelőre nem ismert, mi történt a mintegy 1500 méteres magasságban. A közelben tartózkodó katonák látták a zuhanást, és azonnal riasztották a mentőszolgálatot.

A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek, ahol a két férfit a pilótafülke mellett, a fűben találták meg – életben voltak, csak könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A beszámolók szerint Veronesi a baleset során ejtőernyőt nyitott, ami jelentősen csökkentette a becsapódás erejét. 

A helyszíni felvételeken a szétroncsolódott repülőgép mellett egy piros ejtőernyő látható. A gép orra a földbe csapódott, a két férfi azonban ki tudta szabadítani magát. Súlyos hátfájásra panaszkodtak.

A mentőhelikopter először az 56 éves férfit, majd később az üzletembert szállította kórházba. A paui ügyészség jelenleg vizsgálja, hogy műszaki hiba okozhatta-e a balesetet.

A közelben tartózkodó katonák szemtanúi voltak annak is, ahogy a repülőgép lezuhan az égből.

Az olasz média csak később számolt be arról, hogy a pilóta egy ismert üzletember volt.

 A vezérigazgató – akinek a vagyonát a Forbes közel kétmilliárd euróra becsüli – ismert repülésrajongó.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu