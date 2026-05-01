Csoda a Pireneusokban: így élte túl a Calzedonia alapítója a repülőgép-balesetét

A beszámolók szerint Veronesi a baleset során ejtőernyőt nyitott, ami jelentősen csökkentette a becsapódás erejét.

A helyszíni felvételeken a szétroncsolódott repülőgép mellett egy piros ejtőernyő látható. A gép orra a földbe csapódott, a két férfi azonban ki tudta szabadítani magát. Súlyos hátfájásra panaszkodtak.

A mentőhelikopter először az 56 éves férfit, majd később az üzletembert szállította kórházba. A paui ügyészség jelenleg vizsgálja, hogy műszaki hiba okozhatta-e a balesetet.