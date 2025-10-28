Cessna CaravanVarsóbaleset

Egy Lengyelországban lezuhant Cessna Caravan balesete öt halálos áldozatot követelt

Két évvel ezelőtt a lengyel főváros közelében egy hangárra zuhant egy Cessna Caravan típusú könnyűrepülőgép.

Magyar Nemzet
2025. 10. 28. 16:20
2023 júliusában a Varsótól mintegy 45 kilométerre fekvő Chrcynno falunál egy ejtőernyősök által használt kisebb repülőtér hangárjára zuhant egy Cessna Caravan típusú kisrepülőgép, amikor a hirtelen kialakult viharban próbált leszállni. 

A Cessna Caravan aircraft of the National Disaster Management Agency (BNPB) takes off during weather modification operations at Halim Perdanakusuma Airport in Jakarta, Indonesia, on July 10, 2025. BNPB, BMKG, and the Indonesian Air Force collaborate to carry out weather modification operations in the context of handling wet hydrometeorological disasters in the Greater Jakarta area on July 7-11, 2025, with a total of 12.4 tons of NaCl and 3.6 tons of CaO seeding materials using two Cessna Caravan aircraft. (Photo by Aditya Irawan/NurPhoto) (Photo by Aditya Irawan / NurPhoto via AFP)
(Fotó: Aditya Irawan / NurPhoto via AFP)

A baleset idején a hangárban többen is tartózkodtak, akik éppen ott kerestek menedéket a vihar elől. A balesetben öt ember, köztük a pilóta halt meg, öten megsérültek, négyen pedig sérülés nélkül úszták meg az esetet. 

A Cessna Caravan népszerű típus a pilóták körében:

Borítókép: Cessna Caravan kisrepülő (Forrás: AFP)


