Egy Lengyelországban lezuhant Cessna Caravan balesete öt halálos áldozatot követelt

2023 júliusában a Varsótól mintegy 45 kilométerre fekvő Chrcynno falunál egy ejtőernyősök által használt kisebb repülőtér hangárjára zuhant egy Cessna Caravan típusú kisrepülőgép, amikor a hirtelen kialakult viharban próbált leszállni.

(Fotó: Aditya Irawan / NurPhoto via AFP)

A baleset idején a hangárban többen is tartózkodtak, akik éppen ott kerestek menedéket a vihar elől. A balesetben öt ember, köztük a pilóta halt meg, öten megsérültek, négyen pedig sérülés nélkül úszták meg az esetet.

A Cessna Caravan népszerű típus a pilóták körében: