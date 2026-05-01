Olaszországban több ezer embert menekítettek ki egy erdőtűz miatt + videó

A Pisa közvetlen közelében található Monte Faeta környéke népszerű nyaralóhely, különösen a túrázók körében. A régió vezetője, Eugenio Giani nagyon súlyosnak minősítette a helyzetet.

Az erdőtűz oltásán nagy erőkkel dolgoznak a hatóságok

A tűzoltóság szerint többtucatnyi mentőalakulat dolgozik a helyszínen, tűzoltó-repülőgépek és -helikopterek támogatásával. Az oltásra katonákat is kivezényeltek. A helyi hatóságok szerint a tűz megfékezése nehéznek bizonyul, mivel a szél szítja a lángokat.

A mentőszolgálatok továbbra is a helyszínen dolgoznak, és erőfeszítéseket tesznek a tűz terjedésének megakadályozására, valamint a közeli közösségek biztonságának biztosítására.