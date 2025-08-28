A klímaváltozás erősítette fel a mediterrán tűzvészeket

Rendkívüli

Az idei nyáron szokatlanul súlyosak voltak a természeti katasztrófák a Földközi-tenger keleti medencéjében. A klímaváltozás miatt a tűzvészek pusztítóbbak lettek, mint valaha: több mint egymillió hektár égett le, és több tízezer embernek kellett elhagynia otthonát. Nemzetközi kutatók aggasztónak nevezték a fejleményeket.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 28. 9:21
Egy helikopterről oltják a lángoló erdőt Törökországban.
Egy helikopterről oltják a lángoló erdőt Törökországban. Forrás: AFP
Az idei nyári erdőtüzek mértéke Törökországban, Görögországban és Cipruson minden eddigi rekordot megdöntött – állapította meg a World Weather Attribution (WWA) nevű nemzetközi tudóshálózat friss jelentése. A kutatók szerint a klímaváltozás miatt a tűzvészek hevesebbé és nehezebben megfékezhetőbbé váltak, mint korábban bármikor.

A klímaváltozás hatásai egyre súlyosabbak: a mediterrán térségben idén rekordszintű erdőtüzek pusztítottak, emberek tízezreit kényszerítve kitelepítésre.
Fotó: AFP

 

A WWA elemzése szerint a júniusban és júliusban tomboló több száz erdőtűz több mint egymillió hektárnyi területet pusztított el, húsz ember életét követelte és 80 ezer embert kényszerített otthona elhagyására. 

A szakértők szerint a tüzek 22 százalékkal voltak hevesebbek, mint a korábbi legsúlyosabb időszakban. A szélsőségesen magas, 40 Celsius-fok feletti hőmérséklet, az aszályos körülmények és az erős szél együttesen idézték elő a rendkívüli tűzveszélyt. Theodore Keeping, a londoni Imperial College Környezetpolitikai Központjának kutatója arra figyelmeztetett:

A jelenlegi 1,3 Celsius-fokos felmelegedés mellett is azt tapasztaljuk, hogy olyan hevessé váltak az erdőtüzek, hogy azokkal csak megfeszített erőkkel tudnak megküzdeni a tűzoltók. Ám ha az országok nem térnek át gyorsabban a fosszilis tüzelőanyagok használatáról más energiaforrásokra, akkor ebben a században akár 3 Celsius-fokos felmelegedés is várható.

 

A klímaváltozás már most érezhető hatásai

A tanulmány szerint az iparosodás előtti korszakhoz képest 14 százalékkal kevesebb volt a téli csapadék, ami előkészítette a talajt és a növényzetet a tűzvészek számára. 

A klímaváltozás következtében ma már 13-szor nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy egyhetes száraz, forró időszak elegendő legyen a vegetáció meggyulladásához.

A kutatásban nem részt vevő, de annak megállapításaival egyetértő Flavio Lehner, a Cornell Egyetem adjunktusa kiemelte:

A klímaváltozás növeli a rosszabb erdőtüzes időszakok kockázatát

– fogalmazott a Földközi-tenger térségére utalva. A tudósok közös álláspontja szerint a jelenlegi helyzet már most is kritikus, és ha nem történik gyors energiapolitikai fordulat, a mediterrán térséget sújtó katasztrófák csak súlyosbodni fognak a következő évtizedekben.

Borítókép: Helikopterről oltják a lángoló erdőt Törökországban (Fotó: AFP)

