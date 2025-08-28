A klímaváltozás erősítette fel a mediterrán tűzvészeket

A klímaváltozás már most érezhető hatásai
A tanulmány szerint az iparosodás előtti korszakhoz képest 14 százalékkal kevesebb volt a téli csapadék, ami előkészítette a talajt és a növényzetet a tűzvészek számára.
A klímaváltozás következtében ma már 13-szor nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy egyhetes száraz, forró időszak elegendő legyen a vegetáció meggyulladásához.
A kutatásban nem részt vevő, de annak megállapításaival egyetértő Flavio Lehner, a Cornell Egyetem adjunktusa kiemelte:
A klímaváltozás növeli a rosszabb erdőtüzes időszakok kockázatát
– fogalmazott a Földközi-tenger térségére utalva. A tudósok közös álláspontja szerint a jelenlegi helyzet már most is kritikus, és ha nem történik gyors energiapolitikai fordulat, a mediterrán térséget sújtó katasztrófák csak súlyosbodni fognak a következő évtizedekben.