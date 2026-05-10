Újabb utas fertőződhetett meg a hantavírussal

Lezárult a Hondius óceánjáró evakuálásának első fázisa, nyolc repülőgéppel összesen 94-an hagyták el Tenerife szigetét a nap folyamán - közölte a spanyol egészségügyi miniszter vasárnap este, Granadilla de Abona teherkikötőjében tartott sajtótájékoztatón.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 22:56
Fotó: ANTONIO SEMPERE Forrás: AFP
A hajó kora reggel érkezett meg Tenerife partjaihoz fedélzetén 152 emberrel. Miután lehorgonyzott a kikötőben, egészségügyi szakemberek szálltak fel rá, és megvizsgálták az utasokat, valamint a személyzet tagjait, megállapítva, hogy mind tünetmentesek. Elsőként 14 spanyol állampolgár hagyhatta el az óceánjárót, akiket kisebb csoportokban motoros gumicsónakkal vittek a partra, ahol a hadsereg által biztosított autóbuszra szálltak, amely a 10 percre található repülőtérre vitte őket, közvetlenül a repülőgéphez.

 A védőöltözetet, FFP-2-es maszkot viselő utasok két órás út után érkeztek meg Madridba, ahol a Gómez Ulla katonai kórházban karanténba kerültek. A hajó utasai nemzetiségük szerinti csoportokban hagyhatták el a hajót, szigorú biztonsági intézkedések közepette, mindig csak akkor, amikor repülőgépük készen állt az indulásra. A spanyolokat öt francia állampolgár követte.

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök Párizsba érkezésük után az X közösségi oldalon hozta nyilvánosságra, hogy a repülőn az egyik utason tünetek jelentkeztek, ezért mindannyiukat szigorú karanténba helyezték, és újabb egészségügyi ellenőrzésen fognak átesni. Utolsóként a Hondius utasainak amerikai csoportját szállító repülőgép hagyta el Tenerife déli repülőterét az esti órákban, írta az MTI.

A francia kormány már vasárnap este rendeletet hoz arról,  hogy bevezesse a megfelelő izolációs intézkedéseket ezeknek a kontakt személyeknek. Néhány perccel a repülőgépük landolása után az öt hazatérő francia egy öt furgonból álló mentőautó-konvojjal elhagyta a Bourget repülőteret, ahonnan a párizsi Bichat kórházba szállították őket az AFP hírügynökség szerint.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
