oroszhekkertámadásEgyesült Államok

Lebuktatták az orosz hekkert: energiarendszereket támadott, Ukrajnában robbantásokat tervezett

Az amerikai hatóságok elfogták és bíróság elé állították Artem Volodimirovics Revenszkijt, aki a vádak szerint több ország energiarendszere ellen szervezett kibertámadásokat, és Ukrajnában szabotázsakciókat készített elő. A „Digit” néven ismert hekker az Egyesült Államokban beismerte bűnösségét, akár 27 év börtönt is kaphat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 11:34
Kvantumszámítógéppel végzett kriptográfiai kutatás Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyomozók szerint a hekker a „Sector16” nevű, állítólag orosz állami támogatással működő csoport tagja volt, amely az Egyesült Államokban, Ukrajnában és több európai országban – köztük Németországban, Franciaországban és Lettországban – célzott meg kritikus energetikai infrastruktúrát.

Energiarendszereket vettek célba

A csoport tevékenysége 2025 elején került először reflektorfénybe, amikor a darkneten vállalták egy texasi olajvállalat feltörését. A támadók állítólag hozzáférést szereztek szivattyúkhoz és tárolórendszerekhez, később pedig Észak-Dakotában, valamint New York és Pennsylvania államban is hasonló akciókat hajtottak végre.

A jelentések szerint a hekkerek európai célpontokat is kinéztek: franciaországi vízerőművek és egy német ipari létesítmény elleni támadásokat is emlegettek, bár ezek sikerességét nem erősítették meg.

Ukrajna ellen robbantásokat is terveztek

Az amerikai ügyészek szerint a csoport különösen súlyos terveket dolgozott ki Ukrajna ellen. A célpontok között szerepeltek kijevi benzinkutak, valamint az ország villamosenergia-hálózata is.

Revenszkij üzenetváltásaiban arról írt, hogy akár háromnapos országos áramszünetet is elő tudnának idézni, amiért több millió rubeles kifizetést vártak. Egy másik terv szerint egy poltavai gázlétesítmény ellen készültek, ahol robbanást és fizikai károkat akartak okozni.

Az ügyészek szerint még pénzügyi ajánlat is érkezett egy esetleges robbantás végrehajtására, a hekker pedig olyan „szolgáltatást” kínált, amely tüzeket és robbanásokat, akár emberi áldozatokat is eredményezhetett volna.

Csalásokból finanszírozták a műveleteket

A nyomozás feltárta, hogy a csoport egy nemzetközi csalási hálózatot is működtetett. Lopott adatokkal szállodai foglalásokat intéztek, majd a bevételeket bűntársaikkal osztották meg. A rendszer néhány hónap alatt több mint 150 ezer dollárt termelt.

A háttérben Revenszkij korábban az oroszországi Alabuga gazdasági övezetben is dolgozott, ahol dróngyártással összefüggő projektekhez köthető tevékenységet folytattak.

Egyre gyakoribb kibertámadások

Az UNN.ua emlékeztetett: az ukrán hatóságok szerint 2025-ben naponta átlagosan 15 kibertámadást regisztráltak az ország ellen. A brit Nemzeti Kiberbiztonsági Központ pedig korábban arról számolt be, hogy orosz hátterű hekkercsoportok routereken keresztül próbálnak hozzáférni érzékeny adatokhoz.

Revenszkij ügyében az ítélet később születhet meg, de a bűncselekmények súlya miatt akár 27 év börtönbüntetés is várhat rá.

Borítókép: Kvantumszámítógéppel végzett kriptográfiai kutatás (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmandiner

Hogy mik vannak?!

Bayer Zsolt avatarja

Pulicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu