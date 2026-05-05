Lebuktatták az orosz hekkert: energiarendszereket támadott, Ukrajnában robbantásokat tervezett

A nyomozók szerint a hekker a „Sector16” nevű, állítólag orosz állami támogatással működő csoport tagja volt, amely az Egyesült Államokban, Ukrajnában és több európai országban – köztük Németországban, Franciaországban és Lettországban – célzott meg kritikus energetikai infrastruktúrát.

Energiarendszereket vettek célba

A csoport tevékenysége 2025 elején került először reflektorfénybe, amikor a darkneten vállalták egy texasi olajvállalat feltörését. A támadók állítólag hozzáférést szereztek szivattyúkhoz és tárolórendszerekhez, később pedig Észak-Dakotában, valamint New York és Pennsylvania államban is hasonló akciókat hajtottak végre.

A jelentések szerint a hekkerek európai célpontokat is kinéztek: franciaországi vízerőművek és egy német ipari létesítmény elleni támadásokat is emlegettek, bár ezek sikerességét nem erősítették meg.

Ukrajna ellen robbantásokat is terveztek

Az amerikai ügyészek szerint a csoport különösen súlyos terveket dolgozott ki Ukrajna ellen. A célpontok között szerepeltek kijevi benzinkutak, valamint az ország villamosenergia-hálózata is.

Revenszkij üzenetváltásaiban arról írt, hogy akár háromnapos országos áramszünetet is elő tudnának idézni, amiért több millió rubeles kifizetést vártak. Egy másik terv szerint egy poltavai gázlétesítmény ellen készültek, ahol robbanást és fizikai károkat akartak okozni.

Az ügyészek szerint még pénzügyi ajánlat is érkezett egy esetleges robbantás végrehajtására, a hekker pedig olyan „szolgáltatást” kínált, amely tüzeket és robbanásokat, akár emberi áldozatokat is eredményezhetett volna.