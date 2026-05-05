JerevánOroszországNikol PasinjanEurópai Unióközeledés

Brüsszelhez dörgölőzne Jereván, de Moszkva árnyéka hosszú

Bár Örményország látványosan közeledik az Európai Unióhoz, a háttérben Jereván előtt komoly geopolitikai és gazdasági korlátok húzódnak meg, figyelmeztet a szakértő.

Szabó István
2026. 05. 05. 10:07
Nikol Pasinján örmény miniszterelnök az Európai Politikai Közösség budapesti ülésére érkezik Forrás: Anadolu/AFP
Jereván új utakat keresne

A tárgyalások középpontjában a dél-kaukázusi biztonsági helyzet, az energetikai és közlekedési együttműködés, valamint a vízumliberalizáció felgyorsítása áll. Utóbbi különösen fontos lehet az örmény lakosság számára, mivel a reformok végrehajtása megnyithatja az utat a vízummentes utazás előtt.

Örményország egyre határozottabban keresi helyét a nemzetközi térben. Bár továbbra is tagja az orosz dominanciájú gazdasági és biztonsági struktúráknak, az elmúlt évek tapasztalatai Jerevánt fokozatosan a Nyugat felé terelték. A 2025-ben elfogadott törvény ráadásul lehetőséget ad arra, hogy népszavazás döntsön az uniós csatlakozási kérelem benyújtásáról.

A folyamat azonban korántsem egyértelmű, hívta fel a figyelmet a lapunknak nyilatkozó szakértő.

Örményországban az európai uniós csatlakozás az inkább egy szimbolikus törekvés

– fogalmazott Kránitz Péter Pál, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, aki szerint Jereván számára ez a közeledés leginkább egyfajta diverzifikációt jelent.

Kránitz Péter Pál, vezető kutató (Fotó: Magyar Külügyi Intézet)

Az örmény kormányzat az elmúlt években azt a tapasztalatot vonta le, hogy nem elégséges és nem is kielégítő az Oroszországgal korábban fenntartott stratégiai partnerség sem a biztonságpolitikában, sem pedig a kül- és gazdaságpolitika terén

– tette hozzá. A szakértő rámutatott: Örményország célja, hogy nyisson az európai piacok felé, és növelje exportját az EU irányába, miközben a védelempolitikában is egyre inkább nyugati partnerekre támaszkodna.

Elsősorban Franciaországot lehetne megemlíteni, de például a csehek is szállítanak fegyvert az örményeknek. De Jereván elsődleges fegyverexportőre az utóbbi években India lett

– mondta.

France's President Emmanuel Macron and Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan attend a session of the 8th European Political Community (EPC) summit in Yerevan on May 4, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)
Emmanuel Macron francia elnök és Nikol Pashinjan örmény miniszterelnök Jerevánban, 2026. május 4-én (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

A jereváni csúcstalálkozó politikai jelentősége sem elhanyagolható. Kránitz Péter Pál szerint a rendezvény a közelgő választások miatt belpolitikai szempontból is fontos.

Örményországban júniusban választásokat tartanak, és a jelenlegi kormányzatnak Nikol Pasinjan kormányának egy ilyen diplomáciai nagyüzem, mint ami a napokban Jerevánban lezajlik, rendkívül jótékony hatása lehet

– hangsúlyozta.

Moszkva szigorú szemmel figyeli Jereván lépéseit

Az utóbbi években Örményország elmélyítette kapcsolatait a Nyugattal, különösen miután Oroszország nem sietett segítségére az Azerbajdzsánnal Hegyi-Karabah miatt kirobbant konfliktusban. Jereván 2024 elején a több szovjet utódállamot tömörítő, orosz vezetésű Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetében (ODKB) fel is függesztette tagságát.

Moszkva ugyanakkor nem nézi tétlenül Jereván nyugati nyitását. 

Többször elhangzott az orosz külügy és a Kreml részéről, hogy Örményországnak választania kell az Eurázsiai Gazdasági Unió és az EU között, a kettő együtt nem megy. A szakértő szerint Oroszország egyértelmű jelzéseket küldött és már gazdasági eszközökkel is nyomást gyakorol.

Tettek is jelzésértékű lépéseket az orosz hatóságok: például a legnagyobb örmény konyakgyár ellen exportkorlátozásokat vezettek be, amely ellehetetleníti az örmény exportot a hatalmas orosz piacra, jelezvén, hogy mi vár az örmény gazdaságra, ha tartja ezt az Európa-politikát

– emelte ki.

Russian President Vladimir Putin and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan arrive to the extended meeting during the summit of the heads of state of the Commonwealth of Independent States (CIS) at the Kremlin in Moscow on October 8, 2024. (Photo by SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Nikol Pashinjan örmény miniszterelnök a Független Államok Közössége (FÁK) államfőinek csúcstalálkozóján a moszkvai Kremlben, 2024. október 8-án (Fotó: AFP/Sergey Ilnitcy)

Ha Jereván leválna ezekről a megszokott exportpiacokról, az súlyos gazdasági nehézséget okozna az ország számára. A legnagyobb érvágás azonban az orosz energia lenne.

Örményország Oroszországból exportálja a földgáz 80 százalékát és a kőolaj túlnyomó többségét is. Ha ez nincs, akkor az iráni, azeri és a török piacokra lenne utalva, ami a rendkívül törékeny kétoldalú kapcsolatokat nézve kilátástalanná tenné Jereván helyzetét

– összegezte a szakértő.

Mindezek alapján az örmény európai uniós közeledés látványos, de egyelőre inkább politikai üzenet, mintsem reális, rövid távon megvalósítható stratégia.

Borítókép: Nikol Pasinján örmény miniszterelnök az Európai Politikai Közösség budapesti ülésére érkezik (Fotó: Anadolu/AFP) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
