Brüsszelhez dörgölőzne Jereván, de Moszkva árnyéka hosszú

Jereván új utakat keresne

A tárgyalások középpontjában a dél-kaukázusi biztonsági helyzet, az energetikai és közlekedési együttműködés, valamint a vízumliberalizáció felgyorsítása áll. Utóbbi különösen fontos lehet az örmény lakosság számára, mivel a reformok végrehajtása megnyithatja az utat a vízummentes utazás előtt.

Örményország egyre határozottabban keresi helyét a nemzetközi térben. Bár továbbra is tagja az orosz dominanciájú gazdasági és biztonsági struktúráknak, az elmúlt évek tapasztalatai Jerevánt fokozatosan a Nyugat felé terelték. A 2025-ben elfogadott törvény ráadásul lehetőséget ad arra, hogy népszavazás döntsön az uniós csatlakozási kérelem benyújtásáról.

A folyamat azonban korántsem egyértelmű, hívta fel a figyelmet a lapunknak nyilatkozó szakértő.

Örményországban az európai uniós csatlakozás az inkább egy szimbolikus törekvés

– fogalmazott Kránitz Péter Pál, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, aki szerint Jereván számára ez a közeledés leginkább egyfajta diverzifikációt jelent.

Kránitz Péter Pál, vezető kutató (Fotó: Magyar Külügyi Intézet)

Az örmény kormányzat az elmúlt években azt a tapasztalatot vonta le, hogy nem elégséges és nem is kielégítő az Oroszországgal korábban fenntartott stratégiai partnerség sem a biztonságpolitikában, sem pedig a kül- és gazdaságpolitika terén

– tette hozzá. A szakértő rámutatott: Örményország célja, hogy nyisson az európai piacok felé, és növelje exportját az EU irányába, miközben a védelempolitikában is egyre inkább nyugati partnerekre támaszkodna.

Elsősorban Franciaországot lehetne megemlíteni, de például a csehek is szállítanak fegyvert az örményeknek. De Jereván elsődleges fegyverexportőre az utóbbi években India lett

– mondta.