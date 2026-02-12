Vance rárúgta az ajtót a Kaukázusra

Ez azonban rendkívül kockázatos húzás, hiszen nyílt kihívást intéz a térség hagyományos nagy- és középhatalmai, Oroszország és Irán regionális erőpozícióival, gazdaság- és biztonságpolitikai érdekeivel. Ali Hámenei ajatollah külügyi főtanácsadója, Ali Akbar Velajati a washingtoni találkozót követően ki is jelentette: az amerikai „zsoldosok sírja lesz” a Trump Útvonal. Moszkva ennél jóval óvatosabban fogalmaz, azonban a tét óriási Oroszország számára is – évtizedekig Örményország volt egyetlen bástyája a Kaukázustól délre, ha elveszti domináns pozícióit, hosszútávon akár az észak-kaukázusi tagköztársaságok feletti uralma is megrendülhet, amely immár az orosz gazdaság egyik artériáját, a Kaszpi- és a Fekete-tenger közötti kőolajvezetékeket is fenyegetheti.

Örményországban továbbra is Oroszországnak van a legnagyobb gazdasági és politikai mozgástere – orosz kézben van az ország földgázellátását biztosító vezetékhálózat, a vasúthálózat, sőt, az elektromos ellátás egyharmadát biztosító Mecamor atomerőművet is a Rosatom üzemelteti, míg a közös piac révén Örményország külkereskedelmét is az orosz piac dominálja. A mérleg nyelve azonban megbillenni látszik.

Az örmény kormányzat kilátásba helyezte a villamosenergia- és vasúthálózat államosítását, majd JD Vance Jerevánban bejelentette, ötmilliárd dollár értékben amerikai technológiájú, kis moduláris atomreaktor létesülhet Örményországban. További szimbolikus lépés volt az amerikaiak részéről, hogy az alelnök közölte, tizenegymillió dollár értékben bocsát az örmény haderő rendelkezésére az ukrajnai háborúban bizonyított V-BAT felderítő drónokat, amellyel Örményország újabb lépést tett az orosz hadiipari függőségtől.

A legnagyobb figyelmet azonban nem is az amerikai atomreaktor vagy a drónszállítmány övezte, hanem egy olyan beruházás, amely felhelyezi Örményországot az eljövendő korok szuperhatalmi versengésének legfelsőbb szintjeire. Örményországban jön létre ugyanis a világ egyik legnagyobb mesterséges intelligencia szerver- és adatközpontja az amerikai örmények által alapított Firebird vállalat jóvoltából, amely most elnyerte az amerikai adminisztráció támogatását és négymilliárd dollár értékben vásárol ötvenezer Nvidia grafikai processzort és csúcstechnológiás chipeket. A szuperszámítógép üzemeltetéséhez jól fog jönni az új moduláris reaktor, különösen az uránszállítmányok stabilitása, illetve az ötvenéves és leharcolt Mecamor erőmű folyamatos karbantartási igényét figyelembevéve. Ezalatt az amerikai Rakétavédelmi Ügynökség bejelentette, az örményországi alapítású DeepSat vállalatot nevezte ki a Trump elnök által bejelentett Aranykupola légvédelmi rendszer fővállalkozójaként, a szerződés kezdeti pénzügyi felső határát 151 milliárd dollárban határozták meg.

Örményországból Azerbajdzsánba látogatott JD Vance, ahol stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Ilham Alijev azerbajdzsáni elnökkel.

A felek itt is a legszorosabb együttműködést irányozták elő különösen a szállítmányozás, az energetika, a biztonság, az adatipar és a digitális infrastruktúrák tekintetében, ám a keretegyezményt ezúttal nem kísérték konkrét beruházásokra vonatkozó megállapodások. Azerbajdzsán és az Egyesült Államok azonban már ezt megelőzően számos, stratégiai jelentőségű egyezményt és informális koordinációs mechanizmust állított fel, így a most aláírt megállapodás inkább a már fennálló partnerségi kapcsolatok szimbolikus jelentőségű dokumentálását szolgálta.