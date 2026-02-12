Egy kisebb offenzívával ért fel az amerikai alelnök kaukázusi útja, amely során JD Vance bejelentette, az Egyesült Államok a világ egyik legnagyobb szuperszámítógépét, felderítődrónokat, és atomerőművet telepít Örményországba. Amerika ajtóstul rontott a posztszovjet régióba, ezúttal azonban nem a demokráciaexport hagyományos eszközeihez nyúlt, hanem kölcsönösen hasznos gazdasági és politikai együttműködéseket kínál a szuverenitásukat féltő országok számára. Az új amerikai stratégia sikerrel járhat ott, ahol évszázadok óta hagyományosan az orosz nagyhatalmi érdekek diktálták a regionális erőviszonyokat.
2005-ben járt utoljára olyan magasrangú amerikai delegáció a Kaukázusban, mint most, a hét elején. Akkor George W. Bush amerikai elnök látogatott Grúziába, most JD Vance alelnök Örményországba és Azerbajdzsánba. Az ifjabb Bush kaukázusi útja előtt mindössze másfél évvel zajlott le a rózsás forradalom Grúziában, megnyitva az ország gazdasági és politikai hátországát a nyugati tőke és befolyás előtt. Most Örményországban talált partnerre Washington, ahol 2018-ban söpörte el az oroszbarát kormányzatot a jelenlegi miniszterelnök, Nikol Pasinján „bársonyos forradalma”, valamint Azerbajdzsánban, amely olajgazdagságát felhasználva sikerrel vált le a közvetlen orosz érdekszféráról.
2005 óta azonban nagyot fordult a világ Amerikában és a Kaukázusban is. A Trump-adminisztráció immár nem a USAID, a NATO Békepartnerség, és üres euroatlanti integrációs ígéretek révén igyekszik ingatag befolyást szerezni a térségben: súlyos tőkeberuházások révén kiterjeszti gazdasági és politikai befolyását egyes posztszovjet államokban, melyet védelmi és stratégiai kezdeményezések által kíván megerősíteni.
Washington most nem demokráciákat épít, hanem közös érdekeken alapuló együttműködési rendszereket. Azerbajdzsán független energetikai és szállítmányozási csomóponttá kíván válni, amely egybeesik Amerika regionális érdekeivel, míg Örményország stabilitást és működőképes szomszédságpolitikát szeretne kialakítani magának, amely összeegyeztethetetlen a regionális orosz geopolitikai hatalomgyakorlási módszerekkel.
