BrüsszelUrsula von der LeyenMagyar Péter

Kellemetlen percek várnak Magyar Péterre Brüsszelben, Moszkva dicsérte a Von der Leyenhez érkező miniszterelnököt

A magyar miniszterelnök kínos helyzetben találta magát, ugyanis nemrég a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov dicsérte döntését a fegyverszállításokról. Magyar Péter hamarosan találkozik Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, ahol nem fog jól mutatni Moszkva elismerése.

2026. 05. 29. 12:11
Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Tegnap pedig ismét akadtak érdekességek, miután Magyar Péter Mark Rutte NATO-főtitkárral egyeztetett, azonban a közös sajtótájékoztató végül elmaradt. Erről a NATO tisztviselői a Politico számára úgy fogalmaztak, hogy a sajtótájékoztatót „ütemezési problémák miatt” törölték. A magyar kormány szóvivői egyébként nem kommentelték a programváltozást. Később a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy jelezte a főtitkárnak, hogy hazánk nem szállít fegyvereket. 

Ursula von der Leyen a hírek szerint egyébként is reformokat akarna látni a Magyarországnak járó források felszabadítása érdekében, azonban feltehetőleg még ennél is fontosabb a háborúhoz való hozzáállás kérdése.

Mint ismeretes, a korábbi magyar kormány éles kritikákkal nézett szembe a békepárti álláspontja miatt. 

A bizottság elnöke már több alkalommal is hitet tett a háború folytatásának szükségessége mellett, miután szerinte Ukrajna háborúja lényegében Európa háborúja is. Emellett Von der Leyen rendszeresen szólítja fel a blokk országait a támogatások fokozására is. 

Továbbra is ki kell állnunk Ukrajna mellett, több katonai és pénzügyi támogatást kell nyújtanunk, nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, és igen, egyértelmű, utat kell mutatnunk Ukrajna számára az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz

fogalmazott épp egy évvel ezelőtt a bizottság elnök. 

Egyelőre nem világos, hogy Brüsszel milyen reformokat vár el pontosan az új magyar kormánytól a forrásokért cserébe, azonban feltehetőleg a fegyverszállítások és a háború finanszírozásának a kérdése is elő fog kerülni a mai megbeszélések során. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
