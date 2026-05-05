20 milliárd euró MI-re: hatalmas a felháborodás az uniós gigaterv miatt

A program lényege, hogy négy-öt óriási létesítmény épüljön, amelyek egyenként mintegy 100 ezer grafikus processzorral működnének, és nagy teljesítményű MI-modellek fejlesztését szolgálnák. Ezek jóval meghaladnák a korábban bejelentett, 16 országban létrehozandó 19 szuperszámítógép kapacitását. A beruházásokat köz- és magánforrásokból finanszíroznák, az EU pedig külön alapot hozott létre a program támogatására.

Szakértők és politikusok ugyanakkor megkérdőjelezik, hogy Európában valóban szükség van-e ekkora számítási kapacitásra. Többen attól tartanak, hogy a program nem hozza meg a várt áttörést, és nem csökkenti érdemben az EU lemaradását az Egyesült Államokhoz és Kínához képest.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy miközben Európa elsősorban szabályozási kérdésekkel foglalkozott, addig más országok hatalmas fejlesztésekbe kezdtek – például az OpenAI 500 milliárd dolláros, az Anthropic pedig 50 milliárd dolláros beruházással.