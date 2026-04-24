Egy ilyen rendkívül összetett, ráadásul folyamatosan fejlődő és bővülő rendszer irányításában nagy szerep jut az emberi tapasztalatoknak is. Ezért is „költözött be” a városba Tojoda Akio, a Toyota 69 éves elnöke, hogy személyes meglátásaival ösztönözze, inspirálja a közösség működését. Annak érdekében pedig, hogy ne csak a hús-vér lakosok, hanem a várost kiszolgáló mesterségesintelligencia-modellek is részesülhessenek a karizmatikus cégvezető tapasztalataiból, a tudását átadták egy MI-modellnek, amely a döntéshozatalok során képes érvényesíteni Tojoda meglátásait. Az Akio Toyoda MI feladata ugyanis nem az irányítás, hanem a tájékoztatás, az érvelés, a meggyőzés: azért született, hogy elősegítse a mesterséges intelligencia elfogadását, szorgalmazza annak minél szélesebb körű alkalmazását, és kapcsolatot biztosítson a kísérleti közösség és a Toyota szervezeti egységei között.
Mesterséges intelligenciába költöztek a Toyota elnökének gondolatai
A japán autógyártó kísérleti városában, a Woven Cityben mostantól mindig és mindenütt jelen van Tojoda Akio. A cégcsoport egykori első embere egy itt működő mesterségesintelligencia-modellnek adta át értékrendjét, logikai és érvrendszerét.
