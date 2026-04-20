mesterséges intelligencia meta microsoft openai sam altman munkaerőpiac elbocsátás elon musk alapjövedelem

Elon Musk magas alapjövedelmet adatna minden mesterséges intelligencia miatt elbocsátottnak

A világ leggazdagabb emberének kijelentésétől felrobbant az internet: ezzel gyakorlatilag beismerte, hogy az MI tönkre fogja tenni a munkaerőpiacot – és valakinek fizetnie kell érte. Ki másnak, mint az államnak?

Bíró Zoltán István
2026. 04. 20. 13:20
Elon Musk a Világgazdasági Fórumon, a svájci Davosban, 2026. január 22-én Forrás: Bloomberg
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Meta 2026 tavaszán bejelentette, hogy alkalmazottainak akár 10 százalékát is leépíti a mesterséges intelligencia költségeinek emelkedése miatt. Az MI-kapcsolt elbocsátások 2025-ben gyorsultak fel látványosan: a Challenger, Gray & Christmas munkaerőpiaci tanácsadó cég adatai szerint az év folyamán közel 55 ezer amerikait bocsátottak el kifejezetten a mesterséges intelligencia térhódítására hivatkozva – ez az összes 2025-ös leépítés mintegy 4,5 százaléka, de önmagában is háromszorosa a megelőző év azonos adatának.

A teljes kép ennél sötétebb: az Amazon 30 ezer irodai dolgozót küldött el, az MI-be való átszervezést jelölve meg okként; a Microsoft 15 ezer alkalmazottját, a Salesforce négyezer ügyfélszolgálati munkatársat. 2026 első negyedévében a tech-szektorban közel 80 ezer munkahely-megszüntetést regisztráltak, amelyeknek közel fele köthető közvetlenül az automatizációhoz. Az első körös Meta-leépítés végrehajtása május 20-ra várható, és a teljes évre akár 20 százalékos létszámcsökkentés is szóba kerülhet.

De mennyi ebből a valóság?

Akadnak, akik fenntartással fogadják ezeket a számokat: Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója maga is elismerte, hogy sok vállalat a mesterséges intelligenciát csupán ürügyként használja olyan leépítésekre, amelyeket egyébként is végrehajtott volna. A valós MI-okozta kiszorulás és az „MI-mosás” – amikor a technológia csupán kényelmes magyarázat a túlhajszolt pandémiás bővítés visszavágására – nehezen különíthető el egymástól.

Elon Musk „univerzális magas jövedelem” rendszert javasol: a szövetségi kormány rendszeres juttatást folyósítana mindenkinek, akit a mesterséges intelligencia és a robotika kiszorít a munkaerőpiacról.

Miközben a mesterséges intelligencia jelentős gazdasági átalakulások hajtóereje lesz, egyes politikusok, szakpolitikusok és technológiai szakértők régóta szorgalmazzák az alapjövedelem bevezetését az MI-forradalom által valószínűleg bekövetkező tömeges munkanélküliség kezelésére. Az elképzelés szerint míg a gazdaság egésze sokkal gazdagabbá válik, mivel a mesterséges intelligencia automatizálja a gazdasági termelés nagy részét, sokan elveszítik az állásukat és elszegényednek – ezért a kormánynak az MI által generált profit egy részét újra kellene osztania a lakosság között.

Musk nemrégiben közölte egy vitában: „A jövőben a munka opcionális lesz.”

Az alapjövedelem gondolata meglepően régi – és nem az MI-korszak szülötte

A Universal Basic Income (UBI, univerzális alapjövedelem) ötletének gyökerei a XVIII. századra nyúlnak vissza: Thomas Paine amerikai alapító atya 1797-ben javasolta, hogy „az állam minden polgárnak fizessen egyszeri összeget a természeti erőforrások közös tulajdonából” eredő jogon. A XX. században Milton Friedman közgazdász negatív jövedelemadó formájában fogalmazta újra – aki egy bizonyos jövedelemhatár alatt van, az automatikusan pénzt kapjon az államtól. A „basic income” fogalma az 1980-as években szilárdult meg, amikor Philippe Van Parijs belga filozófus és mások megalapították a BIEN nevű nemzetközi hálózatot (Basic Income Earth Network), amely ma is működik.

A legismertebb valós kísérlet Finnországban zajlott 2017–2018-ban. A finn kormány véletlenszerűen kiválasztott 2000 munkanélküli személynek folyósított havi 560 eurót – feltétel nélkül, akkor is, ha közben munkát találtak. Az eredmény vegyes volt: a résztvevők mentális egészsége és boldogságérzete javult, de a foglalkoztatásban nem volt szignifikáns különbség a kontrollcsoporthoz képest. A kísérlet politikailag kényes lett, a konzervatív kormány nem hosszabbította meg.

Kenyában a GiveDirectly nevű szervezet 2016 óta folytat hosszú távú UBI-programot szegény falvakban – ez az egyik leghosszabb és legjobban dokumentált vizsgálat, és az eredmények pozitívabbak, mint a fejlett országokban. Kanadában az 1970-es években volt egy kísérlet (Mincome, Manitoba), amelynek adatait évtizedekig nem elemezték – utólag kiderült, hogy a kórházi felvételek száma csökkent, az iskolai lemorzsolódás visszaesett. Stocktonban, Kaliforniában 2019–2021-ben 125 alacsony jövedelmű lakos kapott havi 500 dollárt; a teljes munkaidős foglalkoztatás nőtt a kontrollcsoporthoz képest.

A szolgaság útja?

Az UBI kritikusai szerint drága, nem motivál a munkára, és az inflációt sem lehet megkerülni, ha mindenki egyszerre kap több pénzt. Musk javaslata tehát erre a több évtizedes vitára pakol rá azzal, hogy a juttatást nem alapszintre, hanem „magasra” emelné.

A Reason rámutat, hogy például amikor az ipari forradalom idején sokan elvesztették az állásukat, a legtöbben hatalmas igyekezettel alkalmazkodtak az átalakult lehetőségekhez, hogy új munkát találjanak – egy magas összegű alapjövedelem azonban elveszi az emberek munkára való motivációját. Sanjeev Sanyal, India pénzügyminiszterének korábbi gazdasági főtanácsadója szintén az X-en írt:

„Musk gondolkodása téves. A mesterséges intelligencia minden bizonnyal zavarokat okoz, de mint minden technológia, középtávon új munkahelyeket és lehetőségeket is teremt. Az az elképzelés is téves, hogy nem lesz infláció, mert az MI és a robotok nem termelnek a keresleten túlmutató árukat vagy szolgáltatásokat.”

Geoffrey Miller két problémára mutat rá az egyetemes magas jövedelemmel kapcsolatban. Először is, szerinte abszurd, hogy világszerte 8 milliárd ember lenne jogosult állami juttatásra, mivel ezek az emberek értékes polgárokból „örök parazitákká” alakulnának, akik a mesterséges intelligencia iparának hasznából élősködhetnének. A második probléma szerinte, hogy az MI-cégek manipulálni fogják a kormányokat, és túl hatalmassá válhatnak: „Ez nem a jólét, hanem a szolgaság útja.”

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.