Elon Musk magas alapjövedelmet adatna minden mesterséges intelligencia miatt elbocsátottnak

A Meta 2026 tavaszán bejelentette, hogy alkalmazottainak akár 10 százalékát is leépíti a mesterséges intelligencia költségeinek emelkedése miatt. Az MI-kapcsolt elbocsátások 2025-ben gyorsultak fel látványosan: a Challenger, Gray & Christmas munkaerőpiaci tanácsadó cég adatai szerint az év folyamán közel 55 ezer amerikait bocsátottak el kifejezetten a mesterséges intelligencia térhódítására hivatkozva – ez az összes 2025-ös leépítés mintegy 4,5 százaléka, de önmagában is háromszorosa a megelőző év azonos adatának.

A teljes kép ennél sötétebb: az Amazon 30 ezer irodai dolgozót küldött el, az MI-be való átszervezést jelölve meg okként; a Microsoft 15 ezer alkalmazottját, a Salesforce négyezer ügyfélszolgálati munkatársat. 2026 első negyedévében a tech-szektorban közel 80 ezer munkahely-megszüntetést regisztráltak, amelyeknek közel fele köthető közvetlenül az automatizációhoz. Az első körös Meta-leépítés végrehajtása május 20-ra várható, és a teljes évre akár 20 százalékos létszámcsökkentés is szóba kerülhet.

De mennyi ebből a valóság?

Akadnak, akik fenntartással fogadják ezeket a számokat: Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója maga is elismerte, hogy sok vállalat a mesterséges intelligenciát csupán ürügyként használja olyan leépítésekre, amelyeket egyébként is végrehajtott volna. A valós MI-okozta kiszorulás és az „MI-mosás” – amikor a technológia csupán kényelmes magyarázat a túlhajszolt pandémiás bővítés visszavágására – nehezen különíthető el egymástól.

Elon Musk „univerzális magas jövedelem” rendszert javasol: a szövetségi kormány rendszeres juttatást folyósítana mindenkinek, akit a mesterséges intelligencia és a robotika kiszorít a munkaerőpiacról.

Universal HIGH INCOME via checks issued by the Federal government is the best way to deal with unemployment caused by AI.



AI/robotics will produce goods & services far in excess of the increase in the money supply, so there will not be inflation. — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2026

Miközben a mesterséges intelligencia jelentős gazdasági átalakulások hajtóereje lesz, egyes politikusok, szakpolitikusok és technológiai szakértők régóta szorgalmazzák az alapjövedelem bevezetését az MI-forradalom által valószínűleg bekövetkező tömeges munkanélküliség kezelésére. Az elképzelés szerint míg a gazdaság egésze sokkal gazdagabbá válik, mivel a mesterséges intelligencia automatizálja a gazdasági termelés nagy részét, sokan elveszítik az állásukat és elszegényednek – ezért a kormánynak az MI által generált profit egy részét újra kellene osztania a lakosság között.