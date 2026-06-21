Minden idők legnagyobb áremelése jöhet, pánikol a techvilág

Még drágább mulatság lesz a közeljövőben a szórakozás (Fotó: PHILIP FONG / AFP)

Politikai mentőövet dobott Trump

A történetbe a globális politika is beleszólt. Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiáján jelentette be, hogy az Apple beleegyezett egy hatalmas üzletbe: a jövőben az Intellel közösen, közvetlenül az Egyesült Államokban fogják tervezni és gyártani a chipeket.

Ez a lépés hatalmas mentőöv az Intelnek, amelyben az amerikai kormány korábban 10 százalékos tulajdonrészt szerzett. A hírre az Intel részvényei azonnal több mint 10 százalékot ugrottak.

Bár az amerikai gyártás hosszú távon csökkentheti Ázsia dominanciáját és a szállítási kockázatokat, a drága amerikai munkaerő miatt ez aligha fogja letörni a bolti árakat a közeljövőben. Az Apple számára ez a bejelentés egy korszak végét is jelenti. Tim Cook, aki 15 évig vezette a céget sikerre, szeptemberben átadja a stafétát John Ternusnak. Az új vezérnek pedig az lesz az első és legnehezebb feladata, hogy lenyomja a dühös vásárlók torkán a megemelt árcédulákat.