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Minden idők legnagyobb áremelése jöhet, pánikol a techvilág

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A következő iPhone vásárlásakor sokkal mélyebben kell majd a zsebünkbe nyúlnunk. Tim Cook, az Apple hamarosan leköszönő vezérigazgatója ugyanis bejelentette: a techóriás kénytelen árat emelni, mivel a memóriachipek költségei tarthatatlanná váltak. A háttérben nem a kapzsiság, hanem a mindent elsöprő mesterséges intelligencia rohamos terjedése és fejlődése, valamint a globális konfliktusok állnak, amelyek együttesen térdre kényszerítették a félvezetőipart.

Odrobina Kristóf
2026. 06. 21. 6:41
Komoly áremelésre kényszerül az Apple
Komoly áremelésre kényszerül az Apple Fotó: LW Forrás: CFoto
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Még drágább mulatság lesz a közeljövőben a szórakozás (Fotó: PHILIP FONG / AFP)
Még drágább mulatság lesz a közeljövőben a szórakozás (Fotó: PHILIP FONG / AFP)

Politikai mentőövet dobott Trump

A történetbe a globális politika is beleszólt. Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiáján jelentette be, hogy az Apple beleegyezett egy hatalmas üzletbe: a jövőben az Intellel közösen, közvetlenül az Egyesült Államokban fogják tervezni és gyártani a chipeket.

Ez a lépés hatalmas mentőöv az Intelnek, amelyben az amerikai kormány korábban 10 százalékos tulajdonrészt szerzett. A hírre az Intel részvényei azonnal több mint 10 százalékot ugrottak.

Bár az amerikai gyártás hosszú távon csökkentheti Ázsia dominanciáját és a szállítási kockázatokat, a drága amerikai munkaerő miatt ez aligha fogja letörni a bolti árakat a közeljövőben. Az Apple számára ez a bejelentés egy korszak végét is jelenti. Tim Cook, aki 15 évig vezette a céget sikerre, szeptemberben átadja a stafétát John Ternusnak. Az új vezérnek pedig az lesz az első és legnehezebb feladata, hogy lenyomja a dühös vásárlók torkán a megemelt árcédulákat.

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